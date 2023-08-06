В Украине обвалились цены на ключевые овощи: ожидаемого дефицита не случилось

Цены на овощи борщевого набора (картофель, лук, капуста, морковь, свекла) в Украине достигли нижней планки. Стоимость просела даже по сравнению с началом августа прошлого года, особенно заметно подешевели капуста, лук и морковь. К резкому падению цен привело слишком большое количество продукции.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал Иван Стефанишин, советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов). По его словам, сейчас наблюдается преизбыток основных овощей – аграрии в этом сезоне посадили их слишком много.

"Как для населения ситуация прекрасная, а для производителя – катастрофическая... По сравнению с прошлогодними разве что свекла и картофель примерно остались в одну цену, остальные резко пошли вниз", – отметил специалист.

Так, оптовые цены на лук упали до 14 грн/кг против 23 грн в прошлом году. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, супермаркетах этот овощ продают по 17-18 грн/кг.

"Многие предприниматели прогорели на луке. В прошлом году в зимне-весенний период были высокие цены на лук и кое-кто принял это как возможность заработка. Понасевали, насадили очень много лука. Предложение превысило спрос, цена упала до 14 грн при ожидании 30-40 грн/кг", – объяснил Стефанишин.

Обвал цен на капусту оказался наиболее существенным. Если в прошлом августе в опте овощ стоил 22 грн/грн, то теперь – всего 7 грн. В магазинах можно найти акционную капусту по 5 грн за кг при обычной цене без скидок 11-12 грн/кг.

Морковь в опте стоит 17 грн/кг, тогда как в прошлом году ее стоимость составляла 21 грн. Крупные торговые сети предлагают украинцам морковь по скидкам даже от 13 грн/кг. Обычная цена – 19-25 грн.

Свекла оптовыми партиями поставляется по 8,5 грн/кг, в прошлом году ее продавали по 10 грн. В магазинах овощ предлагают по акционной цене от 15 грн, стандартные расценки колеблются в диапазоне 19-27 грн в зависимости от торговой сети.

Картофель подешевел наименее заметно из всех овощей борщевого набора. В опте его продают по 8 грн/кг, в прошлом году цена составляла 8,2 грн. Крупные торговые сети предлагают картошку по 10-12 грн/кг.

Почему обвалились цены на основные овощи

По словам Стефанишина, стоимость борщевого набора резко просела из-за нагнетания, что потери Херсонщины в части агросектора и ранних овощей приведут к дефициту. В итоге в других регионах было посажено больше продукции, чем нужно украинцам.

"Посажено очень много борщового набора и нет на него спроса – предложение слишком велико. Это свидетельствует о нестабильности нашего производства и желании заработать за день кучу денег. В агронаправлении так не бывает. Здесь должна быть системная работа, которая позволяла бы получить урожай соответствующего качества и количества", – посетовал Стефанишин.

Он объяснил, что в 2023 году производство сместилось в основном в сторону западных областей Украины – они поставляют около 70% борщевого набора. "Очень много сейчас выращивают овощи в Закарпатье и Тернопольщине. Также Львовщина, Волынь, Ровно", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, прогнозы об ожидаемом дефиците арбузов в Украине тоже не оправдались. Еще в конце июля цены на бахчевые тоже начали снижаться, упав на рынках с 30 грн до 18-24 грн за килограмм, а в супермаркетах – с 35 грн до 27-28 грн. И это еще не конец удешевления, говорят специалисты.

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