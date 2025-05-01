Новый курс доллара, спирт в бензине и тарифы: к чему готовиться украинцам в мае

В Украине с 1 мая правительство и "Нафтогаз" приняли решение о продлении действующих тарифов на газ и электроэнергию. Кардинальные изменения ожидаются на рынке топлива: в бензин будут обязательно добавлять спирт, однако это не повлияет ни на качество, ни на стоимость.

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О том, к каким переменам готовиться украинцам в мае, читайте в материале OBOZ.UA.

Бензин с 1 мая изменится, но на цены это значительно не повлияет

С мая украинские АЗС будут использовать бензин с биоэтанолом (спирт). Его доля должна составлять не менее 5%. Как рассказал OBOZ.UA Александр Сиренко, главный редактор отраслевого издания "НефтеРынок", с 2022-го в Украину большая часть горючего начала поступать из ЕС – и там уже давно в обращении бензин с биоэтанолом.

Добавление спирта уменьшает выбросы СО2 и вред на окружающую среду. Кроме того, в зависимости от ситуации на рынке, спирт может быть дешевле бензина, так что такое "смешивание" позволяет нормализовать цены.

"Технически опасность есть только там, где не соблюдаются стандарты. Если все сделано правильно, смесь с этанолом не вредит двигателям", – уверяет эксперт. Однако Сиренко советует в первые недели после 1 мая заправляться на проверенных брендовых АЗС, где есть доверие к сервису и контролю качества.

При этом ожидать значительного изменения цен не стоит. Еще одним немаловажным фактором остается спрос. Сиренко отметил, что спрос на топливо в Украине сейчас ниже, чем в начале полномасштабной войны. Это также оказывает давление на цены и заставляет сети АЗС держать их на конкурентном уровне.

"Цены не вырастут, по крайней мере не из-за биоэтанола. Сейчас нефть дешевеет, поэтому стоимость бензина на заправках уже снижается. Что касается биоэтанола, то смесь, которую законтрактовали сети в Европе, лишь немного дороже обычного 95-го – разница на литре составит копейки", – говорит Сиренко.

Тарифы на газ и электроэнергию

Тариф на электроэнергию. Кабмин 29 апреля принял решение продлить действующий тариф на ток в размере 4,32 грн за кВт*ч как минимум до 31 октября 2025-го. О том, что в правительстве готовится соответствующее решение, OBOZ.UA писал еще несколько месяцев назад.

"Ночной тариф" для потребителей с установленным двухзонным счетчиком, который составляет 2,16 грн за кВт*ч, также остается в силе. "Правительство приняло решение сохранить неизменным тариф на электроэнергию для населения с целью обеспечить доступность электрической энергии для потребителей. Мы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, разрушившие и повредившие около 10 ГВт генерирующих мощностей. Энергетики продолжают масштабные восстановительные и ремонтные работы по всей стране", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Тариф на газ. "Нафтогаз" будет продавать голубое топливо по цене 7,96 грн за кубометр для 98% населения (цену продлили с 1 мая вплоть до апреля 2026-го). Как отмечает "Нафтогаз", решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ. В то же время "Нафтогаз" призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальна до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении компании.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

Пенсии: перерасчетов не будет

С 1 мая изменения для пенсионеров не предусмотрены. Последние данные по количеству пенсионеров и размерам пенсий – за апрель 2025-го. Всего в Украине пенсии получают 10 млн 331 тыс. лиц. За год количество пенсионеров увеличилось на 176 670 человек. Это чуть ли не впервые, ведь за последние несколько лет наблюдается значительная депопуляция, в том числе среди украинцев пенсионного возраста.

Средняя пенсия составляет 6341 грн, и за год она выросла на 597,8 грн. То есть всего чуть больше чем на 9,4%. Это гораздо меньше уровня инфляции. Такого роста, очевидно, недостаточно. Самые большие пенсии традиционно получают судьи в отставке. В среднем размер их выплат составляет 108 321 грн.

Пенсию от 10 тыс. грн получают всего 1,5 млн украинцев. До 5 тыс. грн – около 5,5 млн украинцев на заслуженном отдыхе. Абсолютное количество пенсионеров получают выплаты, размер которых не обеспечит даже необходимый набор товаров и услуг. По состоянию на февраль 2025-го потребительская корзина для пенсионера (данные Минсоца) стоит 6685 грн. Все, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

Апостиль подорожает в 12 раз: за него придется платить не всем

Минюст сообщил, что с 3 мая 2025-го впервые за многие годы повысят стоимость апостиля. Это специальная печать, которая нужна, если вы хотите использовать украинские документы за границей. Речь идет далеко не обо всех документах. К примеру, для паспорта апостиль не нужен.

Вместо 51 грн за апостиль придется платить 610 грн физическим лицам, а для юридических лиц – 1060 грн. "Для физических лиц плата будет составлять 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, для юридических лиц – 0,35 прожиточного минимума для трудоспособных лиц", – отмечают в Минюсте.

Если вам за границей нужно предъявить украинский документ, на нем должен быть апостиль. Это свидетельствует об их легальности. Речь идет о следующих документах:

нотариально заверенные документы;

бумаги от миграционной службы;

документы из судов;

документы об образовании;

документы от налоговой;

свидетельства, выданные на территории Украины.

Не ставят апостили:

техпаспорта на автомобиле;

переписка между учреждениями;

паспорта;

военные билеты;

трудовые книжки;

разрешения на оружие.

Что будет со стоимостью доллара в мае

Курс доллара в Украине по состоянию на 1 мая, согласно данным НБУ, составляет 41,47 грн/доллар. В мае эксперты не ожидают существенного изменения стоимости валюты, однако доллар может подорожать до 42 грн/доллар.

"Учитывая относительную стабильность и отсутствие потенциальных существенных рисков для обесценения, курс может колебаться в пределах 41,00-42,00 грн/$ в ближайшие месяцы", – сказал директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

Заместитель председателя Правления АО "Асвио Банк" Виталий Мартынович считает, что курс может достичь отметки в 41,8 грн/доллар.

"В мае возможно легкое укрепление до 41-41,8 грн/доллар при условии продления валютных поступлений от экспортеров и сохранения монетарной политики НБУ, а также если международная поддержка будет оставаться стабильной", – отметил банкир.

При этом ждать значительного роста цен в мае не стоит. Традиционно в мае снижается стоимость овощей. Есть и положительные перемены. С 1 мая стипендии для курсантов составят до 8 тыс. грн, а отличники-выпускники будут получать до 20 тыс. грн. Сейчас курсанты получают денежное довольствие в размере от 2880 до 3145 грн.