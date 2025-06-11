Новых штрафов для водителей с 1 июля не будет: в полиции объяснили, что происходит

Патрульная полиция опровергла информацию о якобы введении с 1 июля новых штрафов для водителей за нарушение правил дорожного движения. Сейчас таких изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях не принимались.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram-канале. Он призвал доверять только официальным источникам.

Сообщения о введении для водителей новых, увеличенных штрафов за нарушение ПДД активно распространяются в соцсетях.

Так, 11 июня несколько онлайн-ресурсов со ссылкой на "экспертов" сообщили, что якобы с 1 июля вступают в силу новые штрафы, среди которых:

штраф за превышение скорости: до 1 700 грн

штраф за парковку в запрещенных местах: до 1 500 грн

штраф за езду без ремня безопасности: до 1 530 грн

штраф за разговоры по телефону: до 1 190 грн

управление в состоянии опьянения: до 34 000 грн + конфискация авто

Подобные сообщения являются фейком.

Как отметили в патрульной полиции, пока таких изменений не принято.

"Доверяйте только официальным источникам и не распространяйте ложную информацию. О любых изменениях, касающихся административной ответственности за нарушение правил дорожного движения или публичного порядка обязательно сообщим на официальных страницах", – подчеркнул Алексей Билошицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, украинских водителей могут начать штрафовать за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн, а за повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн. Соответствующий законопроект №9564 подан в Верховную Раду. Его авторами является группа нардепов, среди которых Давид Арахамия, Максим Бужанский (оба - "Слуга народа") и др.

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