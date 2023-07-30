Новые выплаты, цены на бензин и банковские правила: что ждет украинцев через считанные дни

В Украине в августе подорожает бензин, отменят выплаты для тех переселенцев, которые оформили помощь и выехали за границу. Кроме того, подходит к концу срок уплаты налога на недвижимость и ожидается изменения правил пополнения банковских карт.

Видео дня

О том, какие изменения ждут украинцев в августе, читайте в материале OBOZREVATEL.

Бензин подорожает в ближайшие дни

Стоимость бензина в Украине вскоре увеличится примерно на 3-4 грн, рассказывает гендиректор одной из сетей Леонид Косянчук. В результате бензин марки А-95 увеличится с 48,48 до 51,5-52,5 грн за литр. "Никто никуда не денется, цены повысят. У нас 98% топлива поступает по импорту, а налоги платятся на границе", – поясняет Косянчук.

С таким прогнозом соглашается и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин. "Конечно, 60 гривен пока не случится, но 55 вполне таки уже ощущается...Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается, а ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – уверен Леушкин.

Сети АЗС пытаются сохранить высокую маржу и после возвращения довоенного размера НДС (до 1 июня – 7%, после 1 июня – 20%) пропорционально повышают стоимость топлива. При этом Кабинет министров еще в мае прошлого года перестал контролировать размер наценки.

Банковские правила пересмотрят с августа

В Украине с августа "анонимно" пополнить чужой или даже свой банковский счет будет невозможно. Банковская система борется с серыми доходами, грязной наличкой, и с каждым годом требования к клиентам ужесточаются.

"Для всех операций в терминале, кроме пополнения мобильного из экспресс-панели и получения ссылок для загрузки мобильных приложений, потребуется авторизация клиента с 1 августа", – рассказали OBOZREVATEL в ПриватБанке.

Сейчас пополнить свою или чужую карту наличкой можно без какой-либо авторизации. Правда, действует ограничение в размере 5 тыс. грн (его ввели еще в 2020-м). Теперь же, с августа, украинцы вообще не смогут без авторизации проводить платежи.

В Monobank говорят, что пополнять карту без комиссии можно в отделениях А-Банка и Универсал Банка. При этом до августа все еще есть возможность без авторизации пополнить карту на 5 тыс. грн (не может быть больше 4 транзакций в сутки) в City24 и на такую же сумму – в EasyPay.

"Без авторизации – 5000 грн в сутки, через NFC/Дія – 29 999 грн в сутки", – пояснили в Monobank. Таким образом, уже с 1 августа вам придется либо проходить авторизацию в Дії, либо, если пополняете в терминале своего банка, использовать свою карту, финансовый номер телефона.

Курс доллара будет стабильным несмотря на срыв зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин сорвал морской экспорт зерна из Украины и заявил о выходе из зерновой сделки. Однако, несмотря на это, ситуация с торговым балансом и курсом доллара в Украине значительно не изменится, говорит руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий

"Если говорить о последствиях блокирования морских портов – в этом году они не будут существенными и заметными, и о каком-то влиянии на курс доллара говорить не стоит", – рассказывает Паращий в комментарии OBOZREVATEL.

Ситуация действительно значительно лучше, чем была при открытии "зернового коридора", добавляет директор по научной работе, руководитель Центра экономических исследований Вероника Мовчан.

Украинцы должны заплатить налоги за недвижимость

Украинцы до конца августа должны заплатить налоги на недвижимость. Заплатить должны только те украинцы, которые до 1 июля получили квитанцию с указанной суммой налога. По закону в 2023-м платить за недвижимость налог не нужно в том случае, если она находится на оккупированной территории или в зоне активных военных действий.

Налог нужно платить за каждый квадратный метр, который превышает "норму". Норма для квартиры составляет 60 квадратов на человека, а на дом – 120 квадратов. Если ваша квартира имеет площадь 100 квадратов и разделена на двух собственников поровну, платить налог не придется (так как на каждого человека будет всего 50 квадратов).

Размер налога составляет до 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год. В прошлом году минималка была в размере 6700 грн (и не изменилась до сих пор). Таким образом, максимальная сумма налога для лишней площади составляет 100,5 грн за квадрат.

Предположим, вам принадлежит квартира площадью в 80 квадратов (речь идет об общей площади жилья, в том числе и нежилой). Лишними считают 20 квадратов (разница между фактической площадью и нормой в 60 квадратов).

Таким образом, налог на квартиру в 80 квадратов составит 2 010 грн. Налог платится раз в год. При этом, если квартира вам принадлежала не весь прошлый год (например, купили ее только 1 апреля), то платить нужно за тот период, когда жилье вам принадлежало. Если из 12 месяцев в прошлом году квартира принадлежала вам всего 9 месяцев, то платить нужно 75% от того налога, который вы должны были заплатить за год.

Выплаты переселенцам отменят, но не всем

С1 августа переселенцам, которые от 45 дней находятся за границей без веских причин, отменят выплату. Они перестанут считаться внутренне перемещенным лицом. "Если человек... по состоянию на 15 июля минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, то тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется на внутренне перемещенных лиц", – пояснила в эфире телемарафона первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Есть и хорошая новость – в августе проведут традиционные разовые выплаты ко Дню независимости. Как сообщили в Минсоце, размер выплаты составит от 450 до 3100 грн.

Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин получат:

I группы – 3100 грн;

II группы – 2900 грн;

III группы – 2700 грн;

Те, у кого есть особые заслуги перед Родиной получат 3100 грн; члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – 1000 грн, участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.

Кроме того, в августе также могут вырасти цены на аренду недвижимости в крупных городах. Это связано с возвращением студентов и началом относительно высокого сезона. При этом из-за полномасштабной войны и ракетных атак ожидать значительного роста спроса не стоит.