"Новые выплаты детям в Украине": мошенники распространяют фейк в сети

В Украине аферисты распространяют фейк о якобы выплатах детям войны и их родителям. Деньги, как пишут жулики, должны прийти в период 6 месяцев.

"Дети, которые родились после начала войны, или не имели на тот момент 18 лет и их родители имеют право на ежемесячную выплату, размером 12 тысяч гривен", - видео с таким месседжем активно распространяется в Instagram. Об этом информирует проект "Брехунець".

Авторы видео рассказывают, что недавно в Украине принял новый закон о статусе ребенка войны. Благодаря этому документу украинцам вроде бы стала доступна новая выплата и все, кто родился после начала войны или не имел на тот момент 18 лет, а также их родители, имеют право на ежемесячную выплату в размере 12 тыс. грн.

Видео дня

Также после подачи заявки на помощь человек получает за последние шесть месяцев до подачи. Слух сразу "режет" то, что видео озвучено с помощью технологий, а не живым человеком, поэтому большинство слов имеют неправильное ударение.

Видео сопровождает надпись на красном фоне "Срочно украинцам" – обычно к такому приему прибегают авторы фейкового контента, чтобы привлечь к нему как можно больше внимания.

Во-вторых, в новости совсем не упоминают о том, что это за закон, когда его приняли и когда вводят эти выплаты. В-третьих, непонятно, если действие закона распространяется на детей войны, почему эти деньги также должны получить их родители?

К тому же статус "ребенка войны" в Украине регламентируется Постановлением Кабмина № 268 "Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов".

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