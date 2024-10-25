Новые налоги с октября: могут ли банки взыскать военный сбор с вкладчика задним числом

В Украине недавно поддержали вступающий в силу с 1 октября законопроект о повышении военного сбора, но пока не имеющий подписи Президента. Это означает, что банки и работодатели не могут удержать налоги задним числом, и ответственность за уплату налоговой разницы ложится на самих налогоплательщиков.

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Об этом рассказала адвокат Юлия Панасюк в комментарии СМИ. Недавнее принятие ресурсного законопроекта 1146-д, предусматривающего повышение военного сбора с 1 октября, повлекло много вопросов среди налогоплательщиков в Украине. В частности этот документ еще не подписан Президентом и не имеет четких разъяснений от Государственной налоговой службы (ГНС).

Согласно украинскому законодательству принцип ретроспективности в налоговом праве обычно не допускается. Это означает, что новые налоговые нормы не могут применяться к операциям, уже состоявшимся до вступления в силу закона. К примеру, если законопроект вступит в силу после того, как депозитный вклад был выплачен, то банк не имеет юридического права взыскать военный сбор задним числом. Этот принцип гарантирует стабильность в вопросах уплаты налогов, поскольку внесение изменений в налогооблагаемые ставки не должно влиять на доходы, которые уже были выплачены или заработаны.

Для ФЛП, подающих отчетность ежемесячно, важно учесть возможные изменения в налогообложении во избежание возникновения задолженностей и неуплаченных налогов задним числом. В случае вступления в силу повышенных ставок военного сбора ФЛП должны подавать уточненные декларации за периоды, охватывающие время до введения новых ставок. Исправленная отчетность позволит учесть надлежащие доходы и налоговые обязательства в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, уточненные декларации становятся механизмом, обеспечивающим корректность расчетов и учет новых налоговых ставок только на те доходы, которые возникают после официального утверждения изменений. Ситуация с неопределенностью в изменении налоговых ставок касается и работодателей, обязанных начислять заработную плату, в частности при увольнении работников.

В случае увольнения работника к моменту вступления в силу нового закона, работодатель должен производить расчеты по действующим ставкам военного сбора и налога на доходы физических лиц. Это гарантирует, что начисления будут соответствовать актуальным на момент выплат правилам. Работодатели должны учитывать следующее:

соблюдение действующего законодательства: все начисления должны производиться в соответствии со ставками, действующими на момент выплат;

все начисления должны производиться в соответствии со ставками, действующими на момент выплат; невозможность заднего начисления: в случае смены ставок задним числом банк или работодатель не имеют права требовать доплат или возврата средств;

в случае смены ставок задним числом банк или работодатель не имеют права требовать доплат или возврата средств; консультации с налоговыми органами: при сомнениях в толковании изменений можно обращаться к ГНС или налоговым консультантам во избежание ошибок.

Сможет ли банк удержать налоги с вкладов задним числом

Вкладчики, имеющие депозиты, также могут оказаться под влиянием новых ставок военного сбора. Случаи, когда вкладчик закрывает депозитный счет, например, в октябре – до официального введения новых ставок, особенно чувствительны к ретроспективности налогообложения.

На практике банк не сможет удержать налог задним числом, поскольку банковская система на сегодняшний день не имеет автоматического механизма корректировки налогов, которые уже были начислены и уплачены. Если новый закон предусматривает повышение ставок, но вступит в силу только после выплаты доходов вкладчикам, банки не могут применить новую ставку на уже выплаченные средства.

Однако в случае утверждения налоговых изменений в будущем налоговая инспекция может потребовать от вкладчиков представления уточненной декларации и уплаты разницы между старыми и новыми налоговыми ставками. В таком случае вкладчик самостоятельно будет отвечать за выполнение требований путем предоставления дополнительной отчетности или соответствующей уплаты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, провайдеры могут увеличить стоимость тарифных пакетов, чтобы компенсировать таким образом повышение налогов и связанные с этим расходы. Подорожать же интернет может уже в 2025 году.

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