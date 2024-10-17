В Украине подорожает доступ к интернету: названы сроки

Провайдеры могут увеличить стоимость тарифных пакетов, чтобы компенсировать таким образом повышение налогов и связанные с этим издержки. Подорожать же интернет может уже в 2025 году.

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Об этом рассказал член правления Интернет-ассоциации Украины Александр Арутюнян. Он отметил: это повышение будет всего-лишь этапом в общем удорожании стоимости доступа к сети.

"Поскольку отмена упрощенной системы (для провайдеров. – Ред.) все же произошла, соответственно провайдеры подняли стоимость своих тарифных пакетов. И это только первый шаг – провайдер не может поднимать тарифы на всю сумму своих расходов. Второй шаг будет в начале следующего года – тогда для некоторого количества абонентов интернет снова подорожает", – сказал он.

Арутюнян объяснил: провайдеров, находившихся на упрощенной системе налогообложения, с 1 октября перевели на общую систему. Это означает, что они вынуждены будут:

платить более высокие налоги;

нанимать дополнительных специалистов для ведения бухгалтерии.

Напомним: 10 октября депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о масштабном увеличении налогов. Основа которого:

повышение военного сбора до 5%;

и введение новых налогов для "ФОПов".

Так, при подготовке ко второму чтению был согласован вариант документа с такими нормами:

увеличение военного сбора с 1,5 до 5%;

внедрение военного сбора для "ФОПов" – 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1, 2 и 4-й групп;

налог на прибыль банков на уровне 50%;

налог на прибыль финансовых компаний (кроме страховщиков) – 25%;

увеличение минимального налогового обязательства за землю на 14%;

освобождение "Национального кешбэка" от налога на доходы физлиц (НДФЛ);

переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня, песка и каолина;

увеличение минимальных розничных цен на вино и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%.

То есть размер военного сбора с белой зарплаты в 30 тыс. грн увеличится с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (это уже 5%). А "ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн налогов больше (раньше военный сбор они не платили, а будет 1%). "ФОПы" других групп будуть платить фиксированно по 800 грн.

Во время рассмотрения закона во втором чтении депутаты также отменили повышение военного сбора для военнослужащих. Даже после повышения налогов с их зарплат будет по-прежнему сниматься по 1,5%, а не 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же финансового эксперта Сергея Фурсы, введение военного сбора для физлиц-предпринимателей ("ФОПов") повлияет на их прибыль – она уменишиться. Тем не менее, в самом этом введении в экспертной среде логику видят – отмечая, что на 10-м году войны не может быть такого, что кто-то военный сбор уплачивает, а кто-то – нет.

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