Нажил имущества почти на 40 млн: экс-заместителя начальника областного ТЦК разоблачили на коррупционной схеме

Бывшего заместителя начальника Одесского областного ТЦК и СП заочно подозревают в незаконном обогащении на 37,7 млн грн, легализации имущества и подаче недостоверной декларации, а его тещу в пособничестве и использовании поддельных документов. Следствие считает, что элитные дома, автомобили и денежные активы оформлялись на родственников для сокрытия реального происхождения средств, тогда как сам фигурант фактически ими пользовался.

Об этом говорится в сообщениях Государственного бюро расследований (ГБР) и Офиса Генерального прокурора (ОГП). В частности, источники медиа сообщают, что, вероятно, речь идет о Денисе Галушко – экс-заместителе бывшего военного комиссара Одесской области Евгения Борисова (который сам является фигурантом нескольких уголовных производств).

Сейчас оба подозреваемых находятся за пределами Украины, их местонахождение устанавливается. Как установило следствие, в течение 2020-2022 годов чиновник приобрел активы на общую сумму более 37,7 млн грн, что более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его официальные доходы. По данным ГБР, задекларированные заработки не могли объяснить происхождение такого имущества.

С целью сокрытия реального владельца недвижимость, транспортные средства и денежные активы оформлялись на близких родственников. В частности, на жену, мать, тещу и бабушку жены, тогда как фактическое пользование и распоряжение имуществом осуществлял сам подозреваемый . В рамках расследования задокументировано приобретение:

автомобилей премиум-класса общей стоимостью более 12 млн грн, в частности Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid и Mazda CX-5;

трех жилых домов с земельными участками в пгт Таирово Одесской области рыночной стоимостью более 23 млн грн;

более 1,58 млн грн наличных, которые фигурант вносил через терминалы самообслуживания на собственный банковский счет.

Кроме того, следствие установило, что в декларации за 2023 год экс-заместитель начальника ТЦК не отразил активы на сумму более 7,3 млн грн, умышленно внеся недостоверные сведения. Бывшему чиновнику заочно сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 368-5 (незаконное обогащение);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация легализации имущества, полученного преступным путем);

ч. 1 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

Его теще сообщено о подозрении в пособничестве в легализации имущества и использовании заведомо поддельного документа. Следствие также проверяет факты легализации активов на сумму более 17 млн грн и принимает меры для их ареста.

По данным прокуратуры, только в 2026 году в 23 уголовных производствах сообщено о подозрении 32 должностным лицам ТЦК, СП и ВВК, а задокументированная сумма неправомерной выгоды составляет 87 тыс. долларов США и 238 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Сумской области разоблачили схему фиктивных закупок древесины для нужд обороны, через которую из бюджета вывели почти 4 млн грн. Поставки существовали только на бумаге, а деньги были распределены между должностными лицами и предпринимателями.

