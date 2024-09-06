Новое жилье вместо разрушенного войной: кто получит компенсации по новой программе

В Украине стартовала практическая реализация проекта по использованию компенсаций за уничтоженное войной жилье. Владельцы жилищных сертификатов, полученных по госпрограмме, смогут купить новые квартиры и дома вместо уничтоженных за средства Банка развития Совета Европы (CEB). В первую очередь программа рассчитана на ветеранов, многодетных семей и людей с инвалидностью.

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Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Реализация проекта должна пройти двумя этапами до конца этого года.

Как отметила замминистра инфраструктуры Украины Наталья Козловская, сотрудничество с CEB предоставляет возможность приобрести новое жилище с использованием сертификата в первую очередь:

участникам боевых действий;

возвращающимся и нуждающимся в восстановлении защитникам;

лицам с инвалидностью;

многодетным семьям.

"Начата практическая реализация проекта "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье" при поддержке Банка развития Совета Европы. Кредитное соглашение на 100 млн евро было подписано между Украиной и Банком развития Совета Европы (CEB) ... в июне этого года", – говорится в сообщении.

В ведомстве подсчитали, что по состоянию на 6 сентября 2024 года в Госреестр поврежденного и уничтоженного имущества внесено более 372 тысяч объектов недвижимости. Там также напомнили, что в рамках введенной в мае 2023 года государственной программы компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье єВідновлення почти 3000 семей уже стали владельцами нового жилья, а более 62 тыс. смогли восстановить дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле-2024 в Украине изменили систему компенсаций за разрушенное и поврежденное из-за войны жилье по программе єВідновлення. Ее действие расширили на прифронтовые территории и районы активных боевых действий.

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