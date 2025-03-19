"Новая почта" утилизировала посылку с бутылкой элитного рома: клиентка отсудила у компании 86 тыс. грн

Голосеевский районный суд Киева в марте 2025 обязала "Новую почту" заплатить своей клиентке 86,1 тыс. грн компенсации за утилизированную посылку. Почтовый оператор доставил посылку из Киева в Харьков с элитным ромом "Appleton Estate. Rare Limited Edition Jamaica Independence Reserve" по повреждению, а затем решил вообще ее утилизировать.

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Об этом говорится в материалах дела, которое рассмотрел Голосеевский районный суд Киева. "Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Новая почта" стоимость почтовой отправки в размере 85000 грн, стоимость доставки в размере 610 грн, стоимость доставки в размере 510 грн, а всего 86120 грн", – говорится в решении суда.

Как говорится в материалах дела, истица отправила ром "Новой почтой" из Киева в Харьков. Она объявила стоимость отправки в размере 85 тысяч. грн. Однако указанная посылка получателем получена не была "по прибытии отправления с явными признаками повреждения". В "Новой почте" был составлен акт приема-передачи с указанием соответствующих повреждений. Отправку вернули в Киев.

"По прибытию отправления в почтовое отделение ООО "Новая почта" № 147 г. Киев Истецом было осмотрено отправление и установлено, что оно имеет явные признаки повреждения, в частности: ящик, который предназначен для хранения почтовой отправки - загрязнена пятнами жидкости; отсутствует застежка на ящике для содержания бутылки с алкоголем; именно почтовая отправка имеет следы повреждения: поврежденная пробка и запятнанная подарочная пробка; почтовая отправка имела признаки открытия", – говорится в материалах дела.

"Новая почта" не заплатила 85 тыс. грн, а затем посылку утилизировала. Представители оптового оператора в суде объяснили: "не доказан документально размер фактического ущерба вследствие повреждения и последующей утилизации такой отправки".

Однако в суде установили, что посылку паковали в отделении. "Новая почта" присоединила заверенные непосредственно ООО "Новая почта" фотокопии самого отправления, из которых усматривается содержимое отправки почтовой посылки - именно бутылка алкоголя с надписью "APPLETON ESTATE. Rare Limited Edition Aged 50 years. JAMAICA INDEPENDENCE RESERVE JAMAICA RUM. 1962-2012", которая была помещена в ящик, предназначенный для хранения такой бутылки, закреплена имеющейся застежкой для содержания бутылки в ящике", – говорится в решении суда.

Суд пришел к выводу, что иск необходимо удовлетворить в части признания действий ООО "Новая почта" по невыдаче и утилизации почтовой отправки неправомерными и взыскать 85 тыс. грн и стоимость самой отправки из компании.

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