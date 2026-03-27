Норвегия ужесточила правила пребывания для украинцев: что надо знать мужчинам от 18 до 60 лет

Правительство Норвегии изменило правила приема перемещенных лиц из Украины и ограничило предоставление коллективной защиты для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Решение приняли в Осло и оно вступит в силу в ближайшее время.

Видео дня

Об изменениях сообщили на официальном сайте правительства Норвегии Regjeringen.no. В сообщении указано, что новоприбывшие мужчины больше не смогут получать временную коллективную защиту и должны подавать заявления на убежище по стандартной процедуре.

"Норвегия уже приняла больше всего украинцев в скандинавском регионе", – заявила министр юстиции Астри Аас-Хансен.

Причины решения

В норвежском правительстве объяснили, что изменения связаны с ростом нагрузки на местные общины. Муниципалитеты сообщают о нехватке жилья и перегрузке социальных услуг. И это, похоже, стало одним из ключевых факторов.

Министр юстиции подчеркнула, что с осени 2025 года в страну прибывает слишком много людей, в частности молодых мужчин. По ее словам, ужесточение правил поможет сохранить контролируемую миграционную политику и сбалансировать нагрузку между странами региона.

В правительстве также считают важным, чтобы как можно больше украинцев оставались в Украине для поддержки общества и участия в обороне.

Новые правила подробно

Согласно принятым изменениям, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не подпадают под действие программы коллективной защиты, которая предусматривает упрощенное получение временного вида на жительство. Теперь их заявления будут рассматриваться индивидуально в рамках стандартной процедуры предоставления убежища.

В то же время предусмотрены исключения. Нововведения не касаются тех украинцев, которые уже получили коллективную защиту в Норвегии. Также ограничения не применяются к несовершеннолетним, мужчинам старше 60 лет, лицам, которые не могут проходить военную службу по состоянию здоровья, а также тем, кто эвакуируется по медицинским программам.

Отдельно исключение сделали для мужчин, которые самостоятельно ухаживают за детьми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!