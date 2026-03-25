Страна ЕС переписала правила о жилье для беженцев из Украины: о каких изменениях надо знать

Гражданам Ирландии, которые предоставляют жилье украинским беженцам, уменьшат выплаты по программе Accommodation Recognition Payment (ARP) – вместо 600 евро, они будут получать 400 евро в месяц. Программа продлится до марта 2027 года, после чего ее планируют окончательно закрыть.

Об этом сообщили в The Irish Times. Также планируются и другие ограничения по предоставлению жилья украинцам – их прекратят расселять в гостиницах.

Меньше денег за жилье для украинцев

Программу ARP запустили в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Она предусматривает выплаты людям, которые бесплатно принимают украинцев:

сначала – 400 евро ;

; затем – 800 евро ;

; в 2024 году – 600 евро.

Несмотря на то, что эта программа позволила расселить около 42 тыс. человек, ежемесячные расходы государства на это составляют около 14,5 млн евро. Поэтому сейчас выплату снова уменьшают до 400 евро, после марта 2027 года планируют окончательно завершить.

Как заявил государственный министр Колм Брофи, "время этой схемы подходит к концу". По его словам, сейчас идет переходный этап.

"Мы планируем постепенно завершить программу ARP и снизить выплаты с 600 до 400 евро в месяц. Это позволит нам осуществить поэтапное сворачивание схемы", – пояснил он.

Почему меняют выплаты

На сегодня государство финансирует жилье для 19,2 тыс. украинцев, что втрое меньше, чем в ноябре 2023 года, когда помощь получали 60 тыс. новоприбывших. Сейчас новоприбывшие беженцы могут рассчитывать на оплату государством проживания только в течение 30 дней. Уменьшение выплат и постепенное завершение программы связаны с несколькими факторами:

все больше украинских беженцев находят жилье самостоятельно;

ARP стимулировала владельцев недвижимости выводить жилье с частного рынка;

государство хочет вернуть временное жилье в гостиницах, гостевых домах и B&B в туристический сектор – пока законтрактовано 22 450 койко-мест в 531 контракте.

Уже в этом году завершено 25 контрактов на предоставление жилья, после 195 в 2025 году и 420 в 2024 году. А с 1 марта в программе ARP не могут участвовать объекты, которые сдавались в аренду до 2022 года, ограничение касается только жилья, которое не было частью частного рынка до начала войны.

