Незаконно владел более 20 лет: Украине вернули 10 га леса, который украл Медведчук

Украинский суд национализировал 10 гектаров земель лесохозяйственного назначения в Киевской области. Участки 20 лет находились в незаконном пользовании юридических лиц, связанных с бывшим экс-нардепом-госизменником Виктором Медведчуком

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурор (ОГП). Право государственной собственности на эти спорные земельные участки было официально зарегистрировано 3 июня 2026 года.

Махинации Медведчука с лесами

Как установили прокуроры, государственные земли были незаконно отчуждены в 2004 году, когда Виктор Медведчук возглавлял Аппарат президента Украины. Схема вывода земель выглядела так:

должностные лица Киевской областной государственной администрации и Обуховской районной государственной администрации незаконно вывели участки из государственной собственности ;

; земли были переданы частным структурам, связанным с Медведчуком ;

; при этом чиновники вообще не получили обязательного решения Кабинета министров об изъятии земель лесохозяйственного назначения, что было грубым нарушением требований земельного и лесного законодательства, которое действовало в то время.

Что предшествовало

Этот судебный прецедент является частью последовательной работы правоохранителей. В течение 2026 года прокуратура вернула еще несколько крупных объектов, связанных с представителями бывшей власти:

в январегосударству вернули соседний земельный участок лесохозяйственного назначения площадью 24 гектара , которым владела компания, конечным бенефициаром которой является жена Виктора Медведчука;

, которым владела компания, конечным бенефициаром которой является жена Виктора Медведчука; а в мартепрокуроры обеспечили возвращение 9,5 гектара леса на территории Цибливской общины Бориспольского района – земли длительное время использовали частные компании, связанные с Медведчуком и экс-министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко.

"Прокуратура и в дальнейшем будет принимать меры представительского характера для возвращения государству земель и другого имущества, выбывшего из государственной собственности с нарушением закона", – заверили в ОГП.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в конце 2025 года киевскую компанию ООО "АВГМ-ГРУПП" выбрали управляющим имения "Медвежья дубрава" на Закарпатье, принадлежавшего Медведчуку. Предприятие получило роскошный спортивно-жилищно-оздоровительный комплекс вместе с мебелью и автомобилями в управление сроком на 5 лет.

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