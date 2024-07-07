Украинцы могут рассчитывать на денежную помощь до 3 тыс. грн: кто получит выплату

Ко Дню Независимости Украины в 2024 году ветераны войны и некоторые категории граждан получат разовые денежные выплаты в размере от 450 до 3100 грн. Выплаты будут производиться автоматически для пенсионеров, а другие категории должны подать заявления в Пенсионный фонд до 1 августа или до 1 октября 2024 года.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Разовые денежные выплаты получат ветераны войны, участники Революции Достоинства, лица, на которые распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также лица, пострадавшие от нацистских преследований.

Выплаты предусмотрены для разных категорий граждан в определенных размерах. Механизм выплат:

пенсионеры: выплата будет произведена автоматически в августе вместе с пенсией без дополнительного обращения;

ветераны войны, работающие или служащие, но не пенсионеры: средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций на основании поданных заявок, включая через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

на основании поданных заявок, включая через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины; лица, не являющиеся пенсионерами и не проходящие службу или не работающие: для получения помощи нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Выплата будет произведена по месту жительства на текущий счет в уполномоченном банке.

Заявки на разовую денежную выплату принимаются до 1 августа 2024 года. Однако в случае невозможности подать заявку в этот срок – до 1 октября 2024 года.

Размеры выплат

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2024 г. № 369, размеры выплат составляют от 450 до 3100 грн. И распределяются так:

450 грн – участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом;

650 грн – члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, жертв нацистских преследований, которые не женились во второй раз;

– члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, жертв нацистских преследований, которые не женились во второй раз; 1000 грн – участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, дети, родившиеся в местах принудительного содержания их родителей;

– участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, дети, родившиеся в местах принудительного содержания их родителей; 3100 грн – лица с инвалидностью в результате войны (I группа) и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине хотят изменить систему социальных выплат, оказав помощь от государства временной. Отменять выплату средств собираются тогда, когда человек сможет зарабатывать сам.

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