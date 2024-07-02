Некоторым украинцам платят пенсию в размере 240 тысяч гривен: названа особая категория

Судьи на пенсии получают в среднем больше 100 тыс. грн на месяц. При этом у некоторых служителей Фемиды пенсия достигает размера в 240 тыс. грн.

Видео дня

Как говорится в материале OBOZ.UA, судьи Верховного суда: пенсии более 200 тыс. грн в месяц. В начале прошлого года Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко. Новость об ее увольнении размещена на сайте Верховного суда в феврале 2023-го. При этом в своей декларации за 2023 год она указала:

2 млн 675 тыс. 423 грн зарплаты – в среднем 222 тыс. 951 грн в месяц

2 млн. 599 тыс. 606 грн . пенсии – в среднем это 216 тыс. 633 грн. в месяц

А бывший глава Верховного суда Ярослав Романюк за прошлый год задекларировал пенсию в размере 2 млн 937 тыс. грн. Это примерно 244 тыс. 752 грн в месяц. Отметим, высокие пенсии бывших судей Высшего суда связаны с тем, что ей продолжающие работать коллеги получают зарплаты выше, чем в судах низшей инстанции.

Хозяйственные суды: 100 тыс. грн

Значительно меньше зарабатывают судьи специализированных судей. К примеру, председатель Хозяйственного суда Тернопольской области Сергей Стопник ушел в отставку с 15 марта 2023-го. За 9,5 месяца он получил пенсию в размере 100 356 грн.

Судья в отставке и бывший председатель Высшего Совета правосудия Андрей Овсиенко на пенсию вышел в 41 год. Сейчас ему 46 и ежемесячно получает пенсию в размере 81 тыс. грн. Это гораздо меньше, чем средняя пенсия судьи. Однако к своему 40-летию судья не успел заработать достаточно судейского стажа для того, чтобы получать действительно высокую пенсию.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!