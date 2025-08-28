Некоторым украинцам изменили условия получения пенсий: что нужно знать

Некоторым украинским пенсионерам изменили условия получения выплат – теперь для сохранения пенсии нужно подтверждать личность каждый год. Те, кто не пройдет идентификацию или не сообщит об отсутствии российских выплат, могут остаться без денег.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). 2025 году правительство приняло ряд нововведений, которые касаются части украинских пенсионеров .

Постановлением Кабинета министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299 определен новый порядок выплаты пенсий и страховых выплат, который уже вступил в силу. Отмечается, что это решение имеет целью систематизировать процесс выплат и предотвратить двойные начисления, особенно для тех, кто находится за рубежом или на временно оккупированных территориях. Новый порядок предусматривает несколько оснований для приостановления или прекращения выплат:

отсутствие физической идентификации: пенсионеры, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях, должны проходить подтверждение личности ежегодно до 31 декабря. В случае его невыполнения выплаты останавливаются;

пенсионеры, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях, должны проходить подтверждение личности ежегодно до 31 декабря. В случае его невыполнения выплаты останавливаются; отсутствие движения средств на счете: если в течение шести месяцев на счете пенсионера с временно оккупированной территории не осуществлялись расходные операции и не было прохождения идентификации, выплаты также могут прекратить;

если в течение шести месяцев на счете пенсионера с временно оккупированной территории не осуществлялись расходные операции и не было прохождения идентификации, выплаты также могут прекратить; неинформирование о выплатах от России: пенсионеры с оккупированных территорий или те, кто выехал на подконтрольную Украине территорию, обязаны до 31 декабря 2025 года сообщить о том, что не получают пенсию от РФ. Если этого не сделать, украинские выплаты могут остановить.

Как восстановить пенсионные выплаты

пройти физическую идентификацию в подразделении Пенсионного фонда или во время видеоконференции;

в подразделении Пенсионного фонда или во время видеоконференции; за рубежом нужно обратиться в консульство Украины и получить документ, подтверждающий, что лицо является живым, этот документ направляется по почте в Пенсионный фонд Украины;

нужно обратиться в консульство Украины и получить документ, подтверждающий, что лицо является живым, этот документ направляется по почте в Пенсионный фонд Украины; подать заявление о возобновлении выплат лично или онлайн – в частности, через портал электронных услуг ПФУ или с помощью сервиса Дія. Підпис;

приложить необходимые копии документов (паспорт, подтверждение статуса, регистрации места жительства и т.д.), заверенные нотариально или консульским учреждением.

Заявления можно отправлять заказным письмом или почтовым отправлением с объявленной ценностью. Новый порядок не распространяется на тех украинцев, которые получают пенсию на условиях международных договоров, ратифицированных Украиной.

Также он учитывает особенности для внутренне перемещенных лиц, граждан, проживающих на ВОТ, и тех, кто временно находится за рубежом. В то же время Пенсионный фонд подчеркивает: изменения направлены на защиту прав граждан и упорядочение системы выплат, а не на сокращение количества получателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые работают в опасных и вредных условиях, могут получать пенсионный стаж в двойном размере. Это касается шахтеров, медиков, военных, спасателей, моряков и других профессий, а воспользоваться льготой можно при условии предоставления официальных подтверждений места и характера работы.

