Некоторые украинцы имеют право на удвоенный страховой стаж: кто именно и как оформить

Украинцы, которые работают в опасных и вредных условиях, могут получать пенсионный стаж в двойном размере. Это касается шахтеров, медиков, военных, спасателей, моряков и других профессий, а воспользоваться льготой можно при условии предоставления официальных подтверждений места и характера работы.

OBOZ.UA напоминает, кто из украинцев может получать двойной стаж. Отмечается, что это не только сокращает время до выхода на пенсию, но и влияет на размер будущих выплат.

Кого касается двойной стаж

шахтеры и работники рудников – в частности те, кто работает под землей или в условиях повышенной опасности;

– в частности те, кто работает под землей или в условиях повышенной опасности; работники метрополитена – особенно те, кто занимается техническим обслуживанием и аварийными работами;

– особенно те, кто занимается техническим обслуживанием и аварийными работами; медики – врачи и младший медперсонал инфекционных, психиатрических и противотуберкулезных больниц, которые ежедневно контактируют с опасными инфекциями;

– врачи и младший медперсонал инфекционных, психиатрических и противотуберкулезных больниц, которые ежедневно контактируют с опасными инфекциями; военнослужащие и участники боевых действий – лица, защищающие страну в зоне повышенного риска;

– лица, защищающие страну в зоне повышенного риска; спасатели и пожарные – те, кто выезжает на ликвидацию пожаров, аварий и катастроф;

– те, кто выезжает на ликвидацию пожаров, аварий и катастроф; моряки и работники водного транспорта – с учетом специфики опасных условий труда в открытом море;

– с учетом специфики опасных условий труда в открытом море; специалисты химической, металлургической и атомной промышленности – работники, постоянно контактирующие с вредными веществами или работающие с радиационными рисками.

Это далеко не полный перечень, однако именно эти группы определены как наиболее уязвимые, и государство признает их вклад, компенсируя дополнительным стажем. Чтобы воспользоваться льготой, нужно документально подтвердить характер работы и условия, в которых она выполняется. Сделать это можно следующими способами:

записи в трудовой книжке – главный документ, который фиксирует профессиональный путь работника;

– главный документ, который фиксирует профессиональный путь работника; справки с предприятия или архива – официальные подтверждения места и условий труда;

– официальные подтверждения места и условий труда; медицинские документы или акты аттестации рабочих мест – важны для специалистов, работающих с вредными веществами или в опасных условиях.

Представители правительства отмечают, что эта норма не является новой льготой, а скорее совершенствованием существующей системы. Однако она имеет значительный социальный эффект, поскольку стимулирует работодателей придерживаться стандартов безопасности и подчеркивает важность таких профессий для государства.

