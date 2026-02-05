Некоторые выплаты в Украине вырастут на 5 тыс. грн: кому увеличат начисления уже с 1 марта

В Украине увеличат пенсионные выплаты родным погибших и пропавших без вести защитников. Уже с 1 марта минимальная сумма начисления вырастет для разных категорий получателей на 3,9-5 тыс. грн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. "Государство должно поддерживать семьи тех, кто отдал жизнь за защиту Родины", – подчеркнула она.

Адресная помощь для семей защитников и защитниц, которые отдали жизнь или пропали без вести, защищая Украину от российской агрессии, возрастет с 1 марта 2026 года, а 1 марта следующего года суммы ежегодно будут индексировать.

Как изменятся выплаты

Минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи, из числа родителей, жен, мужей на одного ребенка павших защитников и защитниц, и ребенку погибшего защитника или защитницы, которому вместо пенсии назначена государственная помощь – с 7800 до 12 810 грн.

Возрастет минимальная пенсионная выплаты для семей, где пенсия или государственная социальная помощь назначены на двух и более членов семьи погибшего защитника или защитницы, кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа – с 6100 до до 10 020 грн.

Выплаты погибших защитников повысили

С 1 января в Украине повысили ежемесячные выплаты семьям погибших Героев. Теперь эта сумма вырастет с 1 до 1,5 минимальной зарплаты, установленной на 1 января каждого года, это означает, что:

выплаты станут на 50% больше , что особенно важно в условиях роста цен;

, что особенно важно в условиях роста цен; в случае, если на помощь претендуют несколько членов семьи , они будут получать деньги поровну , чтобы избежать споров и дискриминации;

, они будут получать , чтобы избежать споров и дискриминации; новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Также будет упорядочен сам механизм назначения выплат, чтобы избежать задержек и бюрократических преград, с которыми семьи часто сталкивались. Многие семьи, которые потеряли мужа, жену, отца или мать, вынуждены фактически начинать жизнь заново – часто без стабильного источника дохода. Повышение ежемесячной помощи должно уменьшить финансовое давление на эти семьи и обеспечить им более предсказуемую поддержку.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в январе в Украине возникли задержки выплат семьям погибших военных из-за технического перехода социальной помощи в Пенсионный фонд, во время которого часть дел приходится повторно обрабатывать. При этом единовременное пособие в случае гибели военнослужащего не относится к полномочиям Минсоцполитики и выплачивается через Минобороны или соответствующие воинские формирования.

