Некоторые украинцы имеют право на досрочные пенсии: кто может получить и при каких условиях

Многодетные матери, воспитавшие пяти или более детей до шестилетнего возраста, могут получить досрочную пенсию в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа. Родители в тех же условиях могут претендовать на пенсию в 55 лет с 20 годами стажа.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Согласно информации ПФУ, право на досрочную пенсию регулируется статьей 115 Закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", принятом 9 июля 2003 года.

Женщины, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пяти или более детей, могут получить досрочную пенсию по возрасту при определенных условиях. А именно:

возраст матери должен быть не менее 50 лет;

страховой стаж матери должен составлять не менее 15 лет.

Родители также могут претендовать на досрочную пенсию по возрасту, если они воспитывали пятерых или более детей в случае отсутствия матери или по ее выбору. Условия получения пенсии родителем несколько отличаются:

возраст отца должен быть не менее 55 лет;

страховой стаж отца должен составлять не менее 20 лет.

Учет периодов ухода за детьми в страховой стаж

Важным аспектом при начислении страхового стажа есть периоды ухода за детьми. Для неработающих матерей время ухода за малыми детьми до достижения ими трехлетнего возраста включается в страховой стаж при предоставлении свидетельства о рождении ребенка.

С 1 января 2004 года эти периоды учитываются только при условии, что мать или другое лицо, ухаживающее за ребенком, получает соответствующую помощь. С 1 января 2005 года данные по уходу за детьми включаются в реестр застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

Документы, необходимые для назначения досрочной пенсии

Для назначения досрочной пенсии по возрасту необходимо предоставить документы. А именно:

заявление о назначении пенсии;

о назначении пенсии; паспорт гражданина Украины;

гражданина Украины; свидетельство о браке (если была изменена фамилия);

(если была изменена фамилия); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку или другие документы, подтверждающие страховой стаж;

или другие документы, подтверждающие страховой стаж; свидетельство о рождении детей;

о рождении детей; паспорта детей (при наличии).

Прибавки для многодетных родителей и матерей

Согласно Закону Украины № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", принятом 1 июня 2000 года, многодетные матери, воспитавшие пятерых или более детей до шестилетнего возраста, имеют право на прибавку к пенсии. Эта надбавка составляет 35-40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в зависимости от количества детей.

В случае смерти матери или лишения ее родительских прав, право на получение пенсии за особые заслуги может быть передано отцу, воспитывающему детей до шестилетнего возраста. Важно своевременно собрать все необходимые документы для оформления пенсионных выплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с зарплатой вдвое выше средней (это более 33 тыс. грн по данным Пенсионного фонда) можно получить пенсию в размере 9491,5 грн. Такая пенсия возможна при наличии 35 лет стажа.

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