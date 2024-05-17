Какую пенсию можно получить с зарплатой в два раза выше средней: сумма неприятно удивит

В Украине с зарплатой в два раза выше средней (это более 33 тыс. грн поо данным Пенсионного фонда) можно получить пенсию в размере 9 491,5 грн. Такая пенсия возможно при условии наличия 35 лет стажа.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, согласно последним данным ПФУ, в Украине средняя зарплата, по которой заплатили единый соцвзнос, составляет 16 836 грн.

Таким образом, учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,41 грн), 35 лет стажа, размер будущей выплаты составит 2255 грн. Среди пенсионеров около 2,7 млн тех, кто продолжает работать. Они в среднем получают 6 тыс. грн. Всего пенсию получают 10,1 млн человек.

Из них наибольшее количество (2,6 млн) получают пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн у 1,8 млн украинцев. Таким образом, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты в размере до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн) получают 1,2 млн пенсионеров.

Отметим, что эффективная пенсионная система может предоставить возможность работающему получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Международная организация труда рекомендует: минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от привычного заработка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионеры в возрасте от 65 лет, не имеющие страхового стажа вместо пенсии, могут рассчитывать на выплату от государства 2 361 гривны. На выплату могут рассчитывать лица, которым исполнилось 63 года, но они не имеют достаточного стажа для получения полноценной пенсии.

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