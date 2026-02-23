Некоторые овощи в Украине резко подешевели и вернулись к старым ценам: сколько теперь стоят

В Украине за неделю (17-23 февраля 2026 года) резко изменилась стоимость овощей и фруктов. Больше всего подешевели морковь и зеленый лук, тогда как листья салата резко подорожали. Во фруктовом сегменте больше всего выросли цены на апельсины, лимоны, бананы и хурму, тогда как гранат немного подешевел.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. После незначительного подорожания неделей ранее цены на морковь вернулись к предыдущим уровням.

Сейчас она продается по 9-13 грн за килограмм вместо 9-15 грн (речь идет об отгрузочных ценах фермеров). Другие овощи так называемого "борщевого набора" остались стабильными. Картофель, как и раньше, стоит в пределах 10-14 грн/кг.

Цены на тепличные овощи также не претерпели существенных колебаний. Помидоры продаются по 130-140 грн/кг, а огурцы – 140-180 грн/кг. Примечательно, что огурцы впервые за много недель перестали дорожать, что может свидетельствовать о временном выравнивании спроса и предложения.

В то же время в "салатной группе" ситуация кардинально разная. Зеленый лук продолжил дешеветь – с 250-280 до 200-220 грн/кг. А вот листья салата резко выросли в цене с 230-270 грн/кг до 300-350 грн/кг только за одну неделю.

Фруктовый сегмент демонстрирует четкую тенденцию к росту цен. Больше всего расширился ценовой диапазон на апельсины – с 60-100 до 60-140 грн/кг. Лимоны также подорожали и сейчас стоят 120-130 грн/кг против 110-120 грн неделей ранее.

Бананы прибавили в цене – с 60-65 до 65-75 грн/кг. Подорожала и хурма, теперь ее продают по 95-105 грн/кг, тогда как ранее минимальная цена стартовала от 65 грн. В то же время гранат немного подешевел – до 140-170 грн/кг. Диапазон цен на мандарины существенно расширился – с 70-130 до 60–150 грн/кг, что свидетельствует о неравномерном предложении на рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отключения света в Украине повышают расходы бизнеса и создают дополнительное давление на цены через генераторы, топливо и тарифы. Однако, по прогнозу, резкого скачка инфляции не ожидается, а рост цен будет умеренным и в конце года составит около 7,5%.

