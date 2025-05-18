Некоторые из украинцев могут получать две пенсии одновременно: что для этого нужно

Некоторые из украинцев имеют право на получение двух пенсий одновременно - речь идет о лицах с инвалидностью, которые ухаживают за другими, или потеряли кормильца. Чтобы оформить такую помощь, нужно лично обратиться в Пенсионный фонд или орган соцзащиты с подтверждающими документами.

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Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В исключительных случаях граждане могут получать сразу две пенсии. К таким случаям относятся:

люди с инвалидностью , которые ухаживают за другими лицами с инвалидностью (ребенком, взрослым с детства I группы, одиноким лицом с инвалидностью);

, которые ухаживают за другими лицами с инвалидностью (ребенком, взрослым с детства I группы, одиноким лицом с инвалидностью); лица с инвалидностью, которые потеряли кормильца - например, вдовы погибших военнослужащих;

- например, вдовы погибших военнослужащих; лица с инвалидностью, которые достигли пенсионного возраста, и соответствуют требованиям по страховому стажу.

Какие выплаты можно совмещать

пенсия по инвалидности – базовая выплата, которую получают лица с инвалидностью в соответствии с группой;

– базовая выплата, которую получают лица с инвалидностью в соответствии с группой; пенсия в связи с потерей кормильца – может предоставляться отдельно, если человек официально подтвердил статус иждивенца;

– может предоставляться отдельно, если человек официально подтвердил статус иждивенца; надбавка за уход – доплата для лиц, осуществляющих уход за другим гражданином с инвалидностью.

Размеры выплат

І группа инвалидности с детства – 2360 грн (100%);

ІІ группа – 1888,80 грн (80%);

III группа – 1416,60 грн (60%);

дети с инвалидностью – 1652,70 грн (70%).

Доплата за уход

200% прожиточного минимума - для І группы инвалидности (подгруппа А) и детей до 6 лет (подгруппа А);

- для І группы инвалидности (подгруппа А) и детей до 6 лет (подгруппа А); 50% – для остальных детей с инвалидностью.

Как оформить

Для получения двойной выплаты необходимо личнообратиться в Пенсионный фонд Украины или орган соцзащиты по месту жительства. Система не начисляет эти выплаты автоматически. Основные документы:

заявление;

справка об инвалидности;

документы на ребенка (свидетельство о рождении, справка об обучении);

документы об уходе или опекунстве;

в случае потери кормильца - свидетельство о смерти, военные или социальные справки;

подтверждение отсутствия трудоспособных родственников (для одиноких лиц с инвалидностью II-III групп).

Дополнительные условия

I и II группа инвалидности нужно иметь до 10 лет страхового стажа;

нужно иметь до 10 лет страхового стажа; III группа – от 1 до 14 лет стажа;

– от 1 до 14 лет стажа; лица в возрасте от 65 лет также могут претендовать на пенсию по возрасту.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские пенсионеры обязаны в течение 10 дней после ряда изменений сообщить о них Пенсионный фонд. Например, трудоустройство или увольнение с работы. Без такого уведомления может быть выплачена лишняя сумма, которую потом обяжут вернуть в бюджет (т.н. штраф).

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