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Некоторые из украинцев могут получать две пенсии одновременно: что для этого нужно

Дарина Герцева
Личные финансы
2 минуты
894
какие категории украинцев имеют право на двойную выплату

Некоторые из украинцев имеют право на получение двух пенсий одновременно - речь идет о лицах с инвалидностью, которые ухаживают за другими, или потеряли кормильца. Чтобы оформить такую помощь, нужно лично обратиться в Пенсионный фонд или орган соцзащиты с подтверждающими документами.

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Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В исключительных случаях граждане могут получать сразу две пенсии. К таким случаям относятся:

  • люди с инвалидностью, которые ухаживают за другими лицами с инвалидностью (ребенком, взрослым с детства I группы, одиноким лицом с инвалидностью);
  • лица с инвалидностью, которые потеряли кормильца - например, вдовы погибших военнослужащих;
  • лица с инвалидностью, которые достигли пенсионного возраста, и соответствуют требованиям по страховому стажу.

Какие выплаты можно совмещать

  • пенсия по инвалидности – базовая выплата, которую получают лица с инвалидностью в соответствии с группой;
  • пенсия в связи с потерей кормильца – может предоставляться отдельно, если человек официально подтвердил статус иждивенца;
  • надбавка за уход – доплата для лиц, осуществляющих уход за другим гражданином с инвалидностью.

Размеры выплат

  • І группа инвалидности с детства – 2360 грн (100%);
  • ІІ группа – 1888,80 грн (80%);
  • III группа – 1416,60 грн (60%);
  • дети с инвалидностью – 1652,70 грн (70%).

Доплата за уход

  • 200% прожиточного минимума - для І группы инвалидности (подгруппа А) и детей до 6 лет (подгруппа А);
  • 50% – для остальных детей с инвалидностью.

Как оформить

Для получения двойной выплаты необходимо личнообратиться в Пенсионный фонд Украины или орган соцзащиты по месту жительства. Система не начисляет эти выплаты автоматически. Основные документы:

  • заявление;
  • справка об инвалидности;
  • документы на ребенка (свидетельство о рождении, справка об обучении);
  • документы об уходе или опекунстве;
  • в случае потери кормильца - свидетельство о смерти, военные или социальные справки;
  • подтверждение отсутствия трудоспособных родственников (для одиноких лиц с инвалидностью II-III групп).

Дополнительные условия

  • I и II группа инвалидности нужно иметь до 10 лет страхового стажа;
  • III группа – от 1 до 14 лет стажа;
  • лица в возрасте от 65 лет также могут претендовать на пенсию по возрасту.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские пенсионеры обязаны в течение 10 дней после ряда изменений сообщить о них Пенсионный фонд. Например, трудоустройство или увольнение с работы. Без такого уведомления может быть выплачена лишняя сумма, которую потом обяжут вернуть в бюджет (т.н. штраф).

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