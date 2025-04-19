На это дали 10 дней: о чем обязаны сообщить пенсионеры

Украинские пенсионеры обязаны в течение 10 дней после ряда изменений. Например, трудоустройство или увольнение с работы. Без такого уведомления может быть выплачена лишняя сумма, которую затем обязут вернуть в бюджет (т.н. штраф).

Видео дня

Об этом сообщают в ПФУ. Соответствующее требование содержится в ч.2 ст.16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Несообщение или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ.

О дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры сообщают органы ПФУ исключительно путем подачи заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (приказа или распоряжения о принятии/увольнении с работы, трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правовом договоре и т.п.).

Как сообщить ПФУ об изменении статуса "работающий" или "неработающий"?

О дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры сообщают органы ПФУ исключительно путем подачи заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (приказа или распоряжения о принятии/увольнении с работы, трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правовом договоре и т.п.).

Именно для подачи соответствующего заявления на днях обратился в отдел обслуживания граждан №7 житель поселка Тересва Иван Б. Поскольку мужчине тяжело передвигаться, соответствующие услуги по месту его жительства предоставила главный специалист Тячевского сервисного центра Марина Пидлисна.

Соответствующее заявление можно подать и в режиме онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (http://portal.pfu.gov.ua) или средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал Действие) с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время, для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!