Для украинских водителей готовят новые штрафы: сколько придется платить

Для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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Соответствующий законопроект №9564 подан в Верховную Раду. В повестку дня парламента документ был включен в начале февраля. Соответственно, народные депутаты могут его рассмотреть в любое время.

Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать водительского удостоверения. В частности:

за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн;

за повторное – штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средства на срок от 3 до 6 месяцев.

Впрочем, право на управление могут и не отобрать. В частности, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться лишь штрафом.

Зачем хотят вводить новый штраф

В то же время, в объяснительной записке к документу отмечается: необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя. Что:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает недовольство общества.

Усугубляет же ситуацию, подчеркивается, то, что "во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов". Чем создают представление об авиационной и ракетной опасности, "отвлекая Вооруженные силы и правоохранителей".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по достижении 14 лет каждый украинец обязан получить паспорт гражданина Украины – это главный документ, подтверждающий личность человека. Он может быть старого (в виде книжечки) или нового (ID-карта) образца. Если своевременно его не обновить или не заменить, грозит штраф.

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