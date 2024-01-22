Почти рекорд. Украинцы активно оформляют дешевую ипотеку: в каких областях покупали больше всего жилья

В 2023 году по льготной ипотечной программе єОселя было выдано кредитов на сумму в 8,85 млрд грн. Это всего на 0,06 млрд грн меньше, чем рекордная сумма ипотек. Активнее всего украинцы пользовались льготной ипотекой в столичном регионе.

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Рекордная сумма была выдана украинскими банками в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Согласно данным министерства, общая сумма ипотечных кредитов, которые были оформлены после запуска єОселя составляет более 10 млрд гривен. Почти 6,7 тысячи украинских семей приобрели жилье благодаря программе.

Больше всего жилья покупали в Киеве и Киевской области. Также чаще покупали в Ровенской, Львовской, Винницкой и Волынской областях. Кое-кто приобрел жилье и в регионах, которые находятся недалеко от фронта: в Харьковской области – 59 семей, и в Запорожье – 13.

Льготная ипотека єОселя в Украине: какие условия

С 1 августа 2023 года участие в госпрограмме єОселя могут принять все украинцы, которые не владеют собственным жильем. Кредиты по льготной годовой ставке 7% оформляться через Дію.

Первый взнос составит от 20%, а срок кредитования – до 20 лет. Кредиты по программе предоставляют государственные и коммерческие банки-партнеры. Военные, правоохранители, учителя, медики и ученые остались в программе. Для них єОселя стала доступной еще в 2022 году.

После расширения программы принять участие в ней могут граждане Украины старше 18 и не старше 70 лет, которые на дату оформления кредита:

являются платежеспособными;

не имеют собственного жилья вовсе или оно расположено в районе боевых действий / на временно оккупированной территории;

не фигурируют в санкционных списках;

не участвуют в других действующих государственных программах по обеспечению жильем.

Требования к новому жилью также четко установлены. Это должна быть квартира в многоквартирном жилом доме (кроме государственной или коммунальной форм собственности) не старше 3 лет или же имущественные права на строящуюся квартиру. Кроме того:

оно должно располагаться на территории Украины – за исключением временно оккупированной территории и районов боевых действий

площадь – 52,5 кв. м на 1 человека + 21 кв. м на каждого "дополнительного" члена семьи (проживающие с заявителем супруги/несовершеннолетние дети);

жилье в областных центрах должно быть новое или сдано в эксплуатацию не более 10 лет назад.

Особое внимание уделяется стоимости жилья. Она не должна превышать среднюю стоимость строительства жилья по регионам Украины и умноженную на:

2,5 – для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова;

2 – для областных центров; населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 км от областных центров; городов с населением более 300 тыс. человек;

1,75 – для городов с населением от 100 до 300 тыс. человек;

1 – для других населенных пунктов.

"Если стоимость 1 квадратного метра или площадь жилья превышает определенные условия программы, разница покрывается за счет первоначального взноса", – подчеркивается на сайте проекта.

єОселя: как получить жилье

Участники программы могут подать заявку через Дію. После чего нужно получить и выбрать предложение от банков, а далее пройти проверку данных и документов в избранном банке. После этого необходимо выбрать жилье и предоставить банку необходимые для получения кредита документы, а в финале заключить договоры с банком и договор купли-продажи.

"Недвижимость оформляется в вашу собственность. Кредитные средства перечисляются банком на счет продавца недвижимости", – рассказали в єОселі.

Выплачивать кредит можно одним из двух способов. В частности:

одинаковыми суммами ежемесячно – прежде всего погашая проценты, а уже потом выплачивать тело кредита;

"по классике", когда сумма ежемесячного платежа постепенно уменьшается – месячный платеж состоит из платежа тела кредита, который не изменяется в течение всего времени, и ежегодно уменьшающихся процентов на остаток задолженности.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине активизировались мошенники – чаще всего квартира или дом сдается без согласия собственника, принадлежит другим лицам или находится в ипотеке. Впрочем, обезопасить себя от неприятностей можно: для этого нужно правильно заключить договор аренды, в котором прописать все детали аренды жилья, а также проверять документы на недвижимость.

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