"Не могли бы направить на армию": в Минэкономики объяснили, откуда деньги на тысячу для украинцев

Каждый украинец получит по 1000 гривен на виртуальную карту "Национального Кэшбека" для расходов на основные нужды, но средства нельзя использовать на военные расходы, поскольку они предоставлены международными донорами. Эту помощь можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, транспорт и поддержку ВСУ посредством добровольных пожертвований.

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Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире одного из телеканалов. Программа запланирована на начало декабря 2024 года и средства можно будет получить на специальную виртуальную карту "Национального кэшбека".

По словам первого заместителя министра экономики Алексея Соболева, эта инициатива направлена на поддержку украинцев в условиях растущей финансовой нагрузки и подготовки к зимнему периоду. Как пояснил Алексей Соболев, финансирование для этой программы не является дополнительным – средства были выделены из уже имеющихся бюджетных программ, но с возможностью их перенаправления на другие нужды.

Эти средства были получены благодаря международным донорам, и в силу строгих условий их использования не могут быть направлены на военные расходы или оборону.

"Важно понимать, что это не новые средства, а деньги, которые есть в существующих программах. Мы перенаправляем их из тех проектов, где они не будут использованы до конца года", – отметил Соболев. Кроме того, Соболев подчеркнул, что эта выплата доступна каждому гражданину независимо от возраста или социального статуса, а также начисления можно будет оформить на детей.

Получить выплату можно будет на виртуальную карту "Национального Кэшбека", которую легко открыть через приложение Действие. После оформления выплаты украинцы смогут использовать эти средства в течение декабря, января и февраля, то есть на весь зимний период. Деньги будут иметь "маркированное" назначение, то есть их можно будет тратить только на определенные категории расходов, включающих оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, транспорт, мобильную связь и покупку украинских книг.

В рамках этой инициативы также предусмотрена возможность перевести средства в поддержку Вооруженных сил Украины, что позволит украинцам делать пожертвования на помощь армии. По словам Соболева, эта помощь окажет положительное влияние на украинскую экономику, поскольку украинцы смогут тратить средства на товары и услуги внутри страны, что дополнительно поддержит отечественный микро- и малый бизнес. Ограничение расходов направлено на то, чтобы повысить оборот в наиболее критических секторах экономики, таких как коммунальные услуги и фармацевтический рынок, что способствует росту внутреннего спроса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Правительство Украины утвердило проект, по которому внутриперемещенные лица (ВПЛ) в девяти областях смогут получать субсидию на аренду жилья, если арендные расходы превышают 30% совокупного дохода семьи. Для получения субсидии договор аренды должен быть зарегистрирован в базе Пенсионного фонда (ПФУ).

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