Отопление – 300 евро, а люди зимой греются на улице: украинка показала недостатки жизни в стране ЕС

Некоторые люди считают Испанию страной вечного солнца, тепла и морских курортов. Поэтому без достаточного дохода эта страна для них может оказаться разочарованием, поскольку централизованного отопления здесь нет, а без него температура в помещении может опускаться до 10 градусов.

Видео дня

Об этом сообщила вынужденная эмигрантка Ирина (@irina_lifest), которая живет в Испании с августа 2025 года. Женщина подсчитала, что месяц горючего для индивидуального отопления стоил ей более 300 евро.

На улице теплее, чем внутри

"Если у вас есть деньги – вам будет кайфово и классно в Испании. Если у вас есть 3 тысячи евро, вам будет классно. А если у вас нет 3 тысячи евро на семью, если нет денег, вы ищете дешевую квартиру – где не будет отопления и вы будете ходить в шапке. Я сейчас хожу в шапке, потому что я уже вторую неделю болею", – объясняет женщина.

Она продемонстрировала, что вынуждена спать и ходить в квартире в нескольких слоях флисовых вещей, чтобы согреться. Женщина жалуется, что окна в жилье постоянно пропускают воздух, что является причиной постоянных сквозняков – не спасает даже кондиционер или отопление.

К тому же во всех квартирах пол заложен плиткой, из-за чего также холодно, а температура в помещении может опускаться до +11 градусов. Ситуация усугубляется отсутствием централизованного отопления.

"В квартирах холоднее, чем на улице. Я иногда на улицу выхожу, чтобы погреться, потому что там вышло солнышко", – признает Ирина.

Особенности системы отопления в Испании

Квартиры в Испании могут отапливаться, если жильцы оплачивают горючее для генератора. По словам Ирины, для отопления квартиры на месяц необходимо оплатить 300 литров дизельного топлива – это стоит примерно 305 евро.

"Надо отапливать не только комнату, где я нахожусь, но и кухню. Почему? Потому что сырость. Эта сырость превращается в плесень", – объяснила украинка, показывая, что весь потолок возле окна покрыт черными плесневыми пятнами.

В таких условиях нужно постоянно обрабатывать жилье от плесени. Впрочем, Ирина отметила, что не делает, этого пока болеет.

"Когда ты этим дышишь – это еще хуже. Оно влияет на легкие. Короче, все знают, чем вредит плесень", – отмечает женщина.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 2026 года украинцам облегчили переезд в Испанию, поскольку с 1 января в стране вступило в силу новое миграционное законодательство. Условия изменили для всех иностранцев, которые хотят работать в Испании или воссоединиться с семьей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!