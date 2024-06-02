НБУ выводит из обращения монеты: изъятию подлежат копейки разных номиналов

Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

Об этом OBOZ.UA рассказал редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач. Он объяснил, что ценятся:

только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота;

редкие экземпляры.

Обычные оборотные украинские монеты сокровищем не станут – из-за своей "простоты" и массовости. Причем даже через несколько лет – ведь их все равно будет много у других украинцев.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение", – констатировал он.

В качестве примера эксперт привел случай из своей практики. "Как-то мужчина говорит, мол, отложу 10 копеек – племяннику подарю. Но это обычная монета, она не будет стоить дорого. Даже столетней давности монеты не все чего-то стоят", – резюмировал Ткач.

Какие монеты выводят из оборота

Нацбанк выводит из оборота сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Впрочем, точная дата этого пока не определена. Как рассказали в самом НБУ, эти монеты можно будет обменять:

до конца действия военного положения;

в течение трех месяцев после его прекращения.

"В обращении еще остается почти 7,2 млрд монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA,в то же время, украинцы могут выгодно продать старые 10 копеек. Так, от 10 000 грн до 18 000 грн на аукционах могут заплатить за монету 1992 года разновидности 2.21ВАк.

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