НБУ введет ограничения переводов денег с карты на карту: какой будет лимит

Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести лимит для выходных p2p-переводов с карты на карту. Ожидается, что он будет составлять 100 000 грн в месяц – однако волонтеры могут быть исключены из этого правила, если будут соответствовать по меньшей мере 2 из 5 определенных критериев.

Видео дня

Об этом сообщает Forbes. Отмечается: действовать же ограничения начнут через месяц после принятия решения об их введении – это время "предоставляется банкам для формирования списка клиентов-волонтеров".

К самим же критериям для волонтеров относится регистрация в качестве, собственно, волонтера. А также:

Проведение волонтерского собрания как типичная деятельность по счетам.

Письмо от государственного органа, воинской части или благотворительного фонда о сотрудничестве.

Предоставление информации о суммах, сроках, целях сбора и использовании средств.

Подтверждение волонтерской деятельности через открытые источники (социальные сети, Интернет).

"Банк может отказать в переводе более 100 000 грн на выходные операции в месяц, если выявит и подтвердит информацию о недобросовестной волонтерской деятельности клиента. Или несоответствие заявленной цели сбора средств фактическим расходам, говорится в проекте постановления", – рассказали аналитики.

В целом же, подчеркнули они, ограничения для физических лиц не будут применяться лишь в 2-х случаях. В частности:

если официально подтвержденные доходы клиента банка превышают 100 000 грн;

если он является волонтером.

Почему хотят вводить ограничения для p2p-переводов

Сама же необходимость введения ограничений для p2p-переводов продиктована тем, что мошенники, владельцы онлайн-казино, контрабандисты и даже российские спецслужбы используют дроп-счета (покупают у обычных украинцев их банковские карты) для незаконных платежей и отмывания огромных сумм. В частности, НБУ обнаружил уже около 80 тысяч таких "дропов". В стране действует масштабная сеть, создающая инфраструктуру для незаконных сделок.

Так, между карточками ежемесячно переводят 260 млрд грн. При этом украинцы тратят на платежи за товары и услуги (физически и онлайн) 300 млрд грн в месяц. Очевидно, что такая ситуация – проблема, которую нужно решать. А новые правила как раз должны существенно усложнить схему.

Помогут ли новые ограничения?

Один "дроп" за год в среднем пропускает через себя до 2,5 млн грн. Ограничение в 100 тыс. грн. в месяц означает, что сумма снизится в два раза. Вместе с тем дополнительные ограничения (ужесточение финмониторинга, создание реестра и т. д) могут привести к тому, что использование дроп-счетов для тех, кто хочет отмыть средства, подорожает в разы. Вместо одного дропа придется покупать сразу несколько.

"Создание реестра предусматривает дальнейшие шаги. Уже есть реестр для обмена информации между банками. Однако после того, как человек попадает в этот реестр, должны быть какие-то последствия для него. Сейчас банк может и не прекращать с таким клиентом сотрудничество, потому что клиент приносит средства, приносит комиссионное вознаграждение. Реестр не может быть создан ради самого реестра", – объяснила OBOZ.UA заместитель директора Ассоциации членов платежных систем ЕВА Олеся Данильченко.

Изменения однозначно увеличат стоимость использования дроп-счетов. Однако, как говорит Данильченко, большинство экспертов отрасли соглашаются: необходимо вводить уголовную ответственность для продающих свои карточки с целью их использования в схемах. Уголовная ответственность за это предусмотрена во многих странах ЕС.

Вместе с появлением уголовной ответственности также появится понимание, что такая деятельность незаконна и может привести к тяжелым последствиям. А пока счета можно безнаказанно продавать, в понимании многих украинцев такая продажа легальна. На самом же деле каждый клиент банка, соглашаясь с условиями договора, гарантирует, что счетом (и картой) он будет пользоваться персонально.

"Мы все считаем, что все же есть необходимость в уголовной ответственности. Это не решает полностью проблему. Проблема "дропов" характерна не только для нашей страны, схема работает и в ЕС. Но наличие уголовной ответственности вместе с просветительной деятельностью может повлиять на масштабы", – уверена Данильченко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же украинские банки ограничили проведение транзакций с MMC-кодом (кодом категории бизнеса) "Азартные игры" за счет карточного "кредитного лимита". Что, признают в самом банковском секторе, можно считать частью глобальной стратегии борьбы с черными p2p-переводами, предусматривающей внедрение лимитов на осуществление транзакций по количеству операций и суммам (до 100 тыс. грн в месяц).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!