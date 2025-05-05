В Украине отменят 50 копеек: что "введут" вместо них

Нацбанк больше не планирует выпускать 50 копеек – ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

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Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный. Он отметил:

Парламент уже получил предложения о переменовании копеек в шаги.

Нацбанк находится в шаге от того момента, когда "эту идею нельзя будет остановить", ведь поддержка среди нардепов есть.

"50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: дизайн 50 шагов в настоящее время не готов. Однако, утверждается, сразу после переименования украинских монет работа над их внешним видом начнется.

"Уже сегодня творческое сообщество так отозвалось на нашу инициативу, мы уже имеем несколько эскизов. Мы подойдем к этому очень ответственно и сделаем просто фантастические 50 шагов", – рассказал глава НБУ.

Ранее же в Нацбанке объяснили, что инициируют переименование монет для восстановления исторической справедливости. А также:

содействия дерусификации;

возрождения национальных традиций в денежном обращении Украины.

В то же время в регуляторе отметили: соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равно 1:1. То есть переоценка монет не состоится.

Кроме того, в Нацбанке подчеркнули, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Соответственно:

монеты "копейка" и "шаг" будут в обращении параллельно;

"гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк продает памятную монету в 200 грн – по 79 311 грн за штуку. Она посвящена архитектурно-исторической достопримечательности Древней Руси-Украины, всемирно известной Киево-Печерской лавре. Каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

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