Нацбанк продает специальные 10 грн из серебра: купить можно ограниченное количество

Нацбанк анонсировал продажу 27 мая серебряной памятной монеты в 10 грн – по 5 876 грн за штуку. Она посвящена уникальной технике плентанизма украинского художника Ивана Марчука и получила название "Плентанизм (Иван Марчук)". Каждый покупатель может приобрести не более 1 монеты.

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Об этом сообщили в самом НБУ Там отметили:

Монета отчеканена из серебра 925 пробы.

Год чеканки – 2024.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 7 500 штук.

Продается монета в специальном футляре.

"Памятная монета служит почетом выдающемуся мастеру, чье дарование и новаторский подход к живописи получили признание во всем мире. Она является воплощением неисчерпаемой творческой силы и глубины украинской души, живущих в каждом хитросплетении линий на полотнах художника", – говорится в описании монеты.

Как выглядят 10 грн с особым дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре композиции изображен фрагмент картины "Пробуждение", созданной Иваном Марчуком в 1992 году. Справа от композиции на матовом фоне размещены:

надпись "УКРАЇНА";

малый Государственный Герб Украины.

На реверсе (обратная сторона) изображен фрагмент картины "Пробуждение" – образ девушки с голубо-желтой лентой на голове. Она стоит на фоне "цветущих родных просторов, символизируя пробуждение Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, также в мае в Украине должны появиться две новые памятные монеты. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу. Обе монеты будут номиналом 5 грн.

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