НБУ изменил правила обмена долларов: что теперь обязаны делать банки и обменники 

В Украине Национальный банк обязал банки и обменники, которые принимают поврежденные купюры доллара на обмен (инкассо) указывать сроки операций. До этого банк или обменник мог проводить такую операцию месяцами и не предупреждать о сроках.

Об этом говорится в постановлении НБУ №122, которое опубликовано на сайте регулятора. В результате банки и обменники обязаны:

сообщить о стоимости инкассо;

указать сроки обмена валюты.

Отметим, инкассо происходит с комиссией около 10-30% от номинала. То есть, если вы хотите обменять старую купюру в 100 долларов, которая имеет повреждения и которую отказываются принимать в кассах и обменниках, то назад вы сможете получить только около 70-90 долларов.

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Обменник или банк имеет соглашения с иностранным финансовым учреждением. Валюту с повреждениями отправляют из Украины в другую страну, там иностранный уполномоченный банк-корреспондент производит обмен.

Такую услугу предоставляют далеко не все украинские финучреждения. Большинству банков выгоднее просто отказаться от приема "плохой" банкноты. Из 65 банков обменять ветхую, поврежденную банкноту можно только в семи (это Райффайзен, ПУМБ, МТБ, Укрэксимбанк, Первый инвестиционный и Кредобанк). Размер комиссии у этих финучреждений колеблется от 10% до 50%. При этом комиссия в 50% фактически делает услугу невыгодной для клиента.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что клиенты "Привата" массово жалуются на качество купюр доллара. Банк принимают у клиентов валюту с незначительными повреждениями, банкноты 1996 года печати, а после эти же деньги продает клиентам, которые хотят купить доллары.

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