НБУ изменил правила обмена долларов: что нужно знать и как не переплатить

В Украине НБУ обязал все банки, которые обменивают поврежденные купюры долларов на новые (инкассо), указывать стоимость и сроки обмена. При этом для обмена нужно заплатить комиссию.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Такая услуга стоит от 7 до 50% от суммы. Если нам, кроме обмена купюр, нужно убедиться в их платежеспособности (а часто это условие для инкассо), за это придется платить отдельно.

Если для инкассо выбрать Райффайзен Банк, то с 1000 долларов придется заплатить 70 долларов комиссии за обмен и 10 грн за проверку купюр. Так, Райффайзен на своем сайте утверждает, что размер комиссии за обмен банкнот (мгновенное инкассо) составляет всего 7% от суммы. Дополнительно нужно заплатить 0,35-1 грн за каждую купюру, если вам нужно установить платежеспособность купюры перед тем, как отправлять ее на обмен.

Видео дня

Если с той же суммой прийти в АккордБанк, нас попросят заплатить уже 150 долларов комиссии за обмен и 20 грн за проверку банкноты. Что интересно, у его конкурентов, Райффайзена, при проверке большого количества купюр на платежеспособность стоимость за каждую банкноту составит всего 35 коп. (максимальная стоимость – 1 гривня). А АккордБанк, несмотря на количество купюр, за проверку попросит по 2 грн за каждую (но не менее 20 грн). То есть и за проверку одной, и за проверку 10 купюр придется заплатить 20 грн.

Кредобанк также берет комиссию 15%. С 1000 долларов это 150 долларов комиссии. Кроме того, 10 грн нужно заплатить за проверку банкнот (по 1 грн за штуку). При этом минимальная комиссия составляет 350 грн. Если вы, например, хотите обменять купюру в 10 долларов, то размер комиссии фактически съест стоимость купюры. У вас заберут 350 грн, старую банкноту в 10 долларов, а выдадут новые 10 долларов, стоимость которых составит около 370 грн (в зависимости от курса). Воспользоваться услугами Кредобанка для обмена небольшой суммы невыгодно.

В MTB-Bank на своем сайте стоимость услуг инкассо не указали. Однако в разговоре с OBOZ.UA рассказали: комиссия составляет 20%, а за проверку каждой банкноты нужно заплатить 30 коп. (минимальная сумма – 20 грн.). То есть придя с 1000 проблемными долларами, пришлось бы заплатить 200 долларов комиссии за инкассо и 20 грн за проверку банкнот.

Ранее OBOZ.UA писал о том, украинские банки продают доллары сомнительного качества. Украинцы в ответ массово жалуются на банки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!