В ПриватБанке рассказали, какие доллары могут продать украинцам: клиенты недовольны

В ПриватБанк в ответ на массовые жалобы на качество и возраст купюр долларов заявили, что они продают банкноты американской валюты, выпущенной с 1996-го по 2013-й. Каждая купюра предварительно проходит проверку.

Об этом говорится в ответе "Привата" на специализированном форуме Минфин. Клиентка банка пожаловалась, что уже длительное время не может получить банкноты от 2000 года выпуска. Чаще всего предлагают валюту 1996 года, которую еще несколько месяцев назад ПриватБанк для обмена не принимал.

Клиентка банка отказывается принимать такие купюры. "Подсовывает своим клиентам старые купюры, которые через месяц или полгода снова выйдут из обращения", – возмущается клиентка. В ответ в банке сообщили, что выводить такие купюры из оборота не планируют.

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В США считаются действительными все купюры, которые когда-либо выпущены. В Украине часть банков и обменников долгое время отказывалась принимать доллары 1996 года выпуска, так как это является самой старой банкноты на украинском рынке и ее отказывались принимать клиенты.

НБУ несколько месяцев назад обязал все банки и обменники принимать в том числе купюры 1996 года. Банки требования выполняют, однако в результате такие же купюры в первую очередь выдают своим клиентам, которые хотят купить доллары. Как результат: массовые жалобы. "В случае, если вы не удовлетворены состоянием купюры, можете отказаться ее принимать", – поясняют в "Привате".

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему украинцы недовольны качеством долларов от ПриватБанка. Массовые жалобы поступают уже в течение нескольких месяцев.

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