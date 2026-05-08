Названы страны, где на одну зарплату можно купить больше всего: новый рейтинг может удивить

Высокая зарплата – это еще не залог благосостояния. По мнению аналитиков, одинаковый доход в разных уголках мира обеспечивает неодинаковый уровень комфорта из-за разницы в стоимости жизни: от цен на продукты до расходов на транспорт. В тройку стран-лидеров по реальной покупательной способности вошли Люксембург, Бельгия и Нидерланды.

Издание Visual Capitalist обнародовало рейтинг стран, где учтены реальные возможности потребителей. Вместо обычных цифр исследователи использовали зарплаты, скорректированные под местные цены. Это позволяет увидеть настоящий "вес" денег – то есть то, сколько реально можно приобрести за заработанные средства в конкретной стране.

Вот список первых 10 стран с самой высокой покупательной способностью средних месячных зарплат:

Люксембург – $ 9 300, почти на 50% больше, чем у среднего работника в США;

Бельгия – $ 8 300;

Нидерланды – $ 7 200, здесь, как и в Бельгии, сочетаются высокие зарплаты и относительно комфортный уровень расходов, что позволяет сохранять сильную покупательную способность;

Австрия – $ 6 800;

США – $ 6 300;

Финляндия – $ 6 300;

Норвегия – $5 800;

Дания – $5 500;

Ирландия – $5 400;

Италия – $5 300.

Одним из самых неожиданных результатов стала Швейцария – 4 683 доллара. Несмотря на одни из самых высоких зарплат в мире, страна оказалась ниже Канады и Испании после учета расходов на жизнь. Причина — очень дорогое жилье, услуги и товары, которые существенно снижают реальную покупательную способность населения.

Так что даже после учета стоимости жизни разница между странами остается большой. Работники в государствах-лидерах этого рейтинга могут позволить себе почти втрое больше, чем жители стран с нижних позиций, среди которых Греция и Франция.

