Названы новые размеры пенсий: кому повысили сразу на 4 тысячи

В Украине в 2024-м больше всего пенсии выросли у судей. С января по апрель средний размер их выплаты увеличился на 4037 грн и достиг отметки в 103 874 грн. В то же время средняя пенсия выросла с 5385 до 5743 грн.

Об этом говорится в данных ПФУ, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. Так, часть украинцев получают пенсию, размер которой ниже минимальной. Речь идет о 67,5 тыс. украинцах, которые в среднем получают 1,4 тыс. грн. Это те украинцы, у которых нет необходимого стажа для получения пенсии по возрасту. Минимальную пенсию в 2361 грн. получают 283 тыс. украинцев на заслуженном отдыхе.

Среди пенсионеров около 2,7 млн. тех, кто продолжает работать. Они в среднем получают выплату в 6 тыс. грн. Всего пенсию получают 10,1 млн. человек. Из них наибольшее количество (2,6 млн.) получают пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн. человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн украинцев.

Итак, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты в размере до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн) получают 1,2 млн пенсионеров.

Отметим, что эффективная пенсионная система может предоставить возможность работающему получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Международная организация труда рекомендует: минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% привычного заработка.

Украина, к сожалению, эту норму выполняет только по отдельным льготным категориям (например, судьи могут получать 80% зарплаты на пенсии), или по отношению к самым бедным. Украинец со средней зарплатой и стажем в 35 лет на заслуженном отдыхе получает пенсию, размер которой меньше 30% привычного дохода.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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