Названо имя самого богатого пенсионера: кому ПФУ платит 390 тыс. грн в месяц

В Украине самый богатый пенсионер (если также учитывать пожизненную выплату судьи) – судья КСУ в отставке Наталья Шаптала. Ежемесячно она получает от ПФУ 390 тыс. 184 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Если сравнивать пенсии без учета пожизненного денежного содержания судьи в отставке, то больше получает Сергей Кивалов – почти 246 тыс. грн.

Если учитывать не только пенсии, но и пожизненное денежное содержание судьи в отставке, то больше всего повезло Наталье Шаптале, которая в 2019 году на протяжении четырех месяцев возглавляла Конституционный суд Украины. В сентябре 2019-го она уволилась, а с октября начала получать "пожизненное денежное содержание".

Сначала ей назначили выплату в 90% от зарплаты судье, а затем, руководствуясь новой нормой закона, снизили пенсию до 50% от зарплаты. Тогда Шаптала ушла в суд потребовать вернуть ей высокую пенсию. И именно обращение в суд и помогло найти ее дело, ведь в реестре остались данные о размере "пенсии".

Судья в отставке Шаптала ежемесячно получает от ПФУ 390 тыс. 184 грн. "Учитывая, что с 01.01.2020 увеличен прожиточный минимум для трудоспособных лиц, как следствие, увеличен размер судейского вознаграждения, суд пришел к выводу, что с 01.01.2020 возникло право на перерасчет ежемесячного пожизненного денежного содержания, исходя из вознаграждения 3 суда в размере 3 60 грн, а до 01.01.2020 – с вознаграждения судьи, размер которой составил 396 206,80 грн в соответствии со справкой от 18.09.2019 №16/1-345-114", – говорится в дела.

В результате судья Окружного административного суда Киева Олеся Чудак обязала Пенсионный фонд снова повысить пенсию Шаптали, однако в этот раз учесть уже новый размер зарплаты. Шаптала получает наибольшую выплату среди всех украинцев на заслуженном отдыхе (учитывая и денежное содержание судей и обычные пенсии).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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