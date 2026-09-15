Назван реальный порог бедности в Украине: сколько нужно зарабатывать и какова должна быть пенсия

В Украине фактический прожиточный минимум (стоимость базового набора товаров и услуг) значительно выше, чем установленные социальные стандарты. Те, кто получает меньше фактического прожиточного минимума, находятся за чертой бедности. Фактический прожиточный минимум для работающего – более 12 тыс. грн.

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Об этом говорится в ответе Минсоцполитики на запрос OBOZ.UA. В июле фактический прожиточный минимум по сравнению с июнем несколько снизился. Это связано, в частности, с сезонным снижением цен на некоторые продукты. Вместе с тем фактический прожиточный минимум значительно вырастет с началом отопительного сезона.

Таким образом, в среднем работающий украинец ежемесячно должен тратить 12 105,12 грн (с учетом обязательных платежей). В то время как минимальная зарплата составляет 8 647 грн. Таким образом, каждый украинец, получающий минимальную зарплату, фактически находится за чертой бедности.

Категория Фактический прожиточный Трудоспособные 12 105,1 Пенсионеры 7 455 Дети до 6 лет 7 854,7 От 6 до 18 лет 9 997,7

Вместе с тем минимальная пенсия в Украине должна составлять 7 455 грн. Именно эта сумма необходима украинцу, утратившему трудоспособность, для обеспечения своих базовых потребностей. Тогда как минимальная пенсия в Украине составляет всего 2 595 грн.

Отдельно рассчитывается прожиточный минимум и для детей. Например, на ребенка в возрасте до 6 лет требуется не менее 7 854,75 грн, а для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 9 997,7 грн.

Таким образом, семья из двух взрослых и двух детей (подростка и ребенка до 6 лет) должна ежемесячно зарабатывать не менее 42 062,7 грн. Это – прожиточный минимум для такой семьи.

Фактический прожиточный минимум в Украине – это рассчитанная Минсоцполитики стоимость базового набора продуктов, товаров и услуг по текущим рыночным ценам Госстата. Хотя этот показатель ежемесячно отражает реальные расходы на жизнь и уровень бедности, для назначения государственных социальных выплат и пенсий используется заниженный прожиточный минимум, утвержденный в законе о Государственном бюджете.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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