Назначение пенсии по возрасту: какие документы необходимы для назначения выплат

Для оформления пенсии в Украине нужно подать заявление в Пенсионный фонд (ПФУ) и предоставить документы, подтверждающие личность, место жительства, трудовой стаж и особый статус (при наличии). Заявление можно подать лично, по почте или в электронном виде через портал ПФУ.

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OBOZ.UA разобрался, какие документы нужны для оформления пенсионных выплат. Оформление пенсии по возрасту в Украине – это важный процесс, требующий предоставления определенных документов и соблюдения установленных процедур.

Виды пенсий в Украине

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", граждане Украины имеют право на несколько видов пенсий. А именно:

пенсия по возрасту – назначается при достижении определенного возраста и наличии необходимого страхового стажа;

– назначается при достижении определенного возраста и наличии необходимого страхового стажа; пенсия по инвалидности – предоставляется гражданам, получившим инвалидность вследствие болезни или несчастного случая;

– предоставляется гражданам, получившим инвалидность вследствие болезни или несчастного случая; пенсия в связи с потерей кормильца – выплачивается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца;

– выплачивается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца; специальные пенсии – назначаются отдельным категориям граждан, таким как ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащие, лица с особым статусом.

Кто может оформить пенсию по возрасту в 2024 году

В 2024 году право на пенсию по возрасту будут иметь граждане Украины, достигшие 60-летнего возраста и имеющие страховой стаж не менее 31 года. Если лицо имеет недостаточный страховой стаж, оно может либо продолжить работу, либо докупить необходимые годы стажа.

Если стаж составляет от 21 до 31 года, пенсия может быть назначена по достижении 63-летнего возраста, а по стажу от 15 до 21 года – после 65 лет. Для получения пенсии по возрасту в Украине необходимо предоставить следующие документы:

заявление о назначении пенсии (стандартный бланк выдается в Пенсионном фонде Украины);

паспорт гражданина Украины или ID-карта – для подтверждения личности и возраста;

– для подтверждения личности и возраста; справка о месте регистрации или проживания (справка переселенца – при необходимости);

(справка переселенца – при необходимости); идентификационный номер – для проверки страхового стажа и других данных;

– для проверки страхового стажа и других данных; трудовая книжка – для подтверждения трудового стажа до 2004 г.;

– для подтверждения трудового стажа до 2004 г.; справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 (по желанию);

за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 (по желанию); документы, подтверждающие трудовой стаж с 1 января 2004 года (диплом об очном обучении, военном билете и т.п.);

(диплом об очном обучении, военном билете и т.п.); документы о предоставлении особого статуса (например, лица с инвалидностью, чернобыльца, военнослужащего и т.п.);

(например, лица с инвалидностью, чернобыльца, военнослужащего и т.п.); две цветные фотографии размером 4×6 см – для оформления пенсионного удостоверения;

– для оформления пенсионного удостоверения; реквизиты открытого пенсионного (социального) счета в банке – для перечисления пенсии.

Процедура обращения за назначением пенсии

Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после достижения пенсионного возраста. Если заявление подано не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения возраста. Если обращение состоится позже, пенсия будет назначаться с даты обращения.

Документы можно подать лично или отправить по почте в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Также есть возможность подать заявление в электронном виде через веб-портал ПФУ или мобильное приложение. Для этого нужно сканировать все необходимые документы и подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Оцифровка трудовых книжек и подтверждение стажа

На сегодняшний день продолжается активный процесс оцифровки трудовых книжек и других бумажных документов, подтверждающих трудовой стаж. Переход на электронные трудовые книжки должен завершиться к 2026 году. Уже сейчас граждане могут самостоятельно скачивать оцифрованные документы через личный кабинет на вебпортале ПФУ. Это позволяет видеть данные о стаже не только с 2004 года, но и в предыдущие периоды.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине общий пенсионный возраст при условии выполнения условий по стажу составляет 60 лет. При этом часть украинцев сможет выйти на заслуженный отдых только в 65 лет, если у него нет достаточного количества стажа. Этот "стандарт" не планируют изменять в ближайшее время.

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