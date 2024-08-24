"65 лет – это еще не дедушка": в Минсоце рассказали, собираются ли повышать пенсионный возраст

В Украине общий пенсионный возраст при условии выполнения условий по стажу составляет 60 лет. При этом часть украинцев сможет выйти на заслуженный отдых только в 65 лет, если у них нет достаточного количества стажа. Этот "стандарт" не планируют изменять в ближайшее время.

Видео дня

Об этом в интервью "Укринформу" заявила министр соцполитики Оксана Жолнович. "Нет, мы не будем его (пенсионный возраст, – ред.) увеличивать. Стандарт, заложенный в 2017 году, является оптимальным, и его следует сохранить. Он регламентирует не возраст человека, а количество отработанных лет. В то же время в 65 лет за любой каких обстоятельств гражданин может выйти на пенсию. Теперь, по моему мнению, это неплохой вариант", – пояснила министр.

Однако Жолнович также добавила, что следует создавать условия, чтобы украинцы оставались социально активными, работали даже получая пенсию. Человек в 65 лет – это не дедушка с седой бородой. Это еще очень активная личность, которая хочет быть востребованной в обществе, имеет хорошие возможности вносить вклад в экономику и замечательный опыт. Учитывая эти обстоятельства, нам нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели приобщиться к работе, и чтобы работодатели также рассматривали их как ценный ресурс", – добавила Жолнович.

Министр считает, что сейчас пенсия несколько десоциализирует, потому что исчезает необходимость ходить на работу и, соответственно, находиться в социуме. "Но активные действия продлевают нашу жизнь. Поэтому одна из наших задач – не оставлять людей в "четырех стенах" как можно раньше, а сохранить эту социальную активность", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине для части получателей изменились правила выплаты пенсии. Речь идет о пенсионерах, временно проживающих за границей. Теперь они должны проходить специальную проверку – идентификацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!