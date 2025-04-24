Национальный банк начал продавать 5 грн с уникальным дизайном: купить можно только 1 штуку
Национальный банк проводит реализацию памятной монеты "Ни пуля, ни сабля!". Ее номинал составляет 5 грн. Цена – 161 грн. При этом продажа будет проводиться только 24 апреля, а купить каждый покупатель сможет только 1 монету.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монета:
- Посвящена козакам-характерникам.
- Продается в специальном сувенирном паковании.
"Памятная монета посвящена легендарным воинам Запорожской Сечи – казакам-характерникам. Эти победители, овеянные мистической славой, отличались непревзойденным мастерством в бою и владением оружием, что вызывало страх у врагов и восхищение у союзников. Сегодня украинские защитники, подобно своим предкам, демонстрируют исключительную храбрость, стойкость и верность Родине, продолжая славные традиции казачества", – говорится в описании монеты.
Как выглядят 5 грн с уникальным дизайном
На аверсе монеты (лицевой стороне) изображена стилизованная фигура военного, держащего в руках и защищающего малый Государственный Герб Украины. Слева от него – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ. На матовом фоне – вражеские пули , отражающиеся от военного. Под гербом:
- надписи "УКРАЇНА";
- обозначение номинала;
- графический символ гривни;
- год чеканки – 2024.
На реверсе (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен стилизованный образ казака-характерника, оберегающего птицу, визуально напоминающей трезуб. На матовом фоне – взломанные вражеские сабли.
Что известно о монете
- Монета была отчеканена в 2024 году.
- Материал – нейзильбер (специальный сплав меди, никеля и цинка).
- Гурт монеты рифленый.
- Тираж монеты – 75 000 штук.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в мае Нацбанк намерен выпустить сразу две новые памятные монеты в 5 грн. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу.
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