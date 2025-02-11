Нацбанковский "валютчик" Гелетий продал недвижимость за 2,8 млн грн: как выглядит уютный домик с несколькими квартирами банкира

Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Юрий Гелетий 7 февраля 2025 года отчитался НАПК (Нацагентству по предотвращению коррупции) о получении дохода от отчуждения недвижимого имущества на общую сумму 2,8 млн грн. Оказалось, что чиновник владеет еще тремя квартирами в небольшом доме по тому же адресу.

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Согласноинформации НАПК, соглашение было заключено 31 января. Недвижимость Гелетия приобрел украинец Андрей Юрьевич Ковтун.

Более подробной информации о господине Ковтуне не приводится, а в открытых источниках можно найти много граждан с таким именем: от работника в Одесской облпрокуратуре до директора промышленной корпорации "Кривбассметалл" в г. Кривой Рог. Но точнее счастливого обладателя новой недвижимости пока трудно узнать.

Юрий Гелетий был назначен на должность заместителя председателя Нацбанка (до этого работал в Министерстве финансов) 23 июля 2020 года и отвечает за несколько направлений (в том числе кредитный анализ/поддержка ликвидности, корпоративные права/депозитарная деятельность), наибольшее из которых в последние годы выделяется деятельность департамента открытых рынков. Это подразделение торгует долларом из золотовалютных резервов НБУ и контролирует межбанковский валютный рынок, определяя курс гривни. По аналогии с этим Гелетия нередко называют главным нацбанковским валютчиком.

Февральский отчет господина Гелетия о "существенных изменениях в имущественном состоянии" – первый за длительное время, с ноября 2021 года, когда он сообщал о зарплате в НБУ. С тех пор он подавал только годовые декларации за 2021, 2022 и 2023 годы.

В последней такой декларации чиновник указал собственность/совместную собственность на 5 объектов недвижимости. В том числе 4 квартиры во Львове общей площадью 127,2 кв. м, 176,2 кв. м, 43,5 кв. м и 296,3 кв. м.

Еще чиновник сообщал о владении небольшим земельным участком (на 656 кв.м.) в поселке городского типа Брюховичи (Львовская область). А также отчитывался, что его жена Юлия владеет во Львове еще двумя квартирами – на 152,9 кв. и на 41,8 кв.м. и одним гаражом на 18,1 кв.м. Также Юрий Гелетий сообщил об одном авто в семье, зарегистрированном на жену – Audi Q8 2019 года выпуска за 2,6 млн грн, купленном новым.

При этом супруги банкира в Киеве пользуются квартирой на 128,3 кв.м. стоимость которой в декларации оценена в 6,7 млн. грн. и машиноместом на 15,9 кв. м, владельцем которого указана Лазорь Анастасия Ивановна. Человек с таким именем в реестрах значится бывшей руководительницей ООО "Львовлисторг-Дендро", а теперь работницей главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области.

В реестре недвижимости все четыре львовские квартиры Юрия Гелетия зарегистрированы по одному адресу во Львове – по улице Повстанческая, дом 6 во Франковском районе (соединяет улицу Коновальца с ул. Генерала Чупринки). На фото можно оценить этот трехэтажный, уютный домик.

Какую именно из четырех квартир продал топменеджер НБУ, в отчете не указано, и по цене 2,8 млн грн можно предположить, что наименьшую в 43,5 кв. м, которая принадлежит ему на 100%, по остальным он является совладельцем в разных пропорциях.

В годовой декларации Юрий Гелетий сообщил о получении в 2023-м в Нацбанке зарплаты в размере 5,7 млн грн (477,7 тыс. грн в мес.), и отчитался о ежегодной зарплате жены Юлии в Фонде развития инноваций 49,3 тыс. грн. грн. И еще о 4,2 млн грн, $20,6 тыс., €2,1 тыс. на банковских счетах и $2,5 тыс. наличные деньги своей семьи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее судебные исполнители продолжили распродажу за долги имущества первой заместительницы главы Нацбанка Екатерины Рожковой. Она сообщила о продаже еще двух объектов недвижимости – садового дома и земельного участка в селе Кожуховка Киевской области (Фастовский район).

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