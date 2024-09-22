Нарушение комендатского часа: предусмотрен ли штраф для украинцев в 2024 году

За нарушение комендантского часа в Украине предусмотрены штрафы от 170 до 510 грн., а также возможный административный арест до 15 суток. Верховная Рада рассматривала законопроект о повышении штрафов до 17 000 грн, но был отклонен.

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OBOZ.UA разобрался, сколько придется заплатить украинцам за правонарушения. С началом полномасштабной войны в Украине был введен комендантский час, запрещающий пребывание на улице или в других общественных местах без специальных пропусков в определенные часы суток.

В настоящее время нарушение комендантского часа в Украине карается штрафами в размере от 170 до 510 гривен. Кроме штрафов, нарушители могут быть подвергнуты исправительным работам или административному аресту сроком до 15 суток. Важно, что право выписывать штрафы обладают не только полицейскими, но и другими представителями комендантского патруля – в частности, нацгвардейцы, муниципальный караул, территориальная оборона и другие правоохранительные органы, привлеченные к охране общественного порядка во время комендантского часа.

Такие меры призваны обеспечить контроль за соблюдением ограничений во время комендантского часа, в частности, через право задерживать нарушителей и доставлять их в подразделения Национальной полиции. Они также могут проверять документы, выяснять причины нахождения на улице, осматривать вещи или транспортные средства. При необходимости представители патруля имеют право применять физическую силу, оружие и спецсредства.

В мае 2024 года Верховная Рада Украины рассматривала законопроект №10195, предлагавший повышение штрафов за нарушение комендантского часа. Согласно документу, планировалось установить штрафы от 8 500 до 17 000 гривен для граждан, нарушающих ограничения. Для повторных нарушений в течение года штрафы могли удвоиться.

Кроме граждан, предусматривались более жесткие санкции для бизнеса. Предприниматели, нарушавшие установленный режим работы во время комендантского часа, могли получить штраф от 51 000 до 102 000 гривен. Повторные нарушения также предполагали удвоение штрафа.

Несмотря на предложения по повышению штрафов, законопроект №10195 подвергся критике и в результате не был принят. Верховная Рада отклонила документ во втором повторном чтении. По словам экспертов, предлагаемые штрафы были слишком высокими и не учитывали жизненные обстоятельства, по которым граждане могут оказаться на улице во время комендантского часа. Как отметил юрист Владимир Романчук, для многих украинцев штраф в размере 8 500–17 000 гривен является чрезмерным наказанием, особенно если человек нарушил правила из-за объективных обстоятельств, например, из-за опоздания на поезд.

Нахождение на улице во время комендантского часа возможно только при наличии специального пропуска. К категориям людей, которым разрешается оставаться на улице в запрещенные часы, относятся работники критической инфраструктуры, медицинские работники и другие лица, деятельность которых жизненно важна для функционирования государства. Полиция рекомендует людям, прибывающим поездом во время комендантского часа, оставаться на вокзалах до завершения ограничений.

Несмотря на отклонение законопроекта №10195, вопрос административной ответственности за нарушение комендантского часа остается актуальным. Правительство и законодатели продолжают работать над новыми инициативами по усилению контроля соблюдения ограничений во время военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине движение частных авто по полосам общественного транспорта запрещено, за исключением водителей такси и велосипедистов. Нарушителям грозит штраф в размере 680 гривен.

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