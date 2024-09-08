Придется заплатить почти тысячу гривен: о каком нарушении ПДД следует знать украинским водителям

В Украине движение частных авто по полосам общественного транспорта запрещено, за исключением водителей такси и велосипедистов. Нарушителям грозит штраф в размере 680 гривен.

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OBOZ.UA выяснил, сколько придется заплатить водителям за правонарушения и какие исключения существуют. В Украине правила дорожного движения (ПДД) четко регламентируют использование полос, предназначенных для общественного транспорта.

Частным автомобилям запрещено двигаться по таким полосам, за исключением некоторых специальных случаев. Соблюдение этого правила важно для обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта, особенно в городах с высокой интенсивностью движения, таких как Киев.

Согласно пункту 17.1 ПДД Украины движение и остановка других транспортных средств на полосах для общественного транспорта запрещены. Эти полосы, отмеченные дорожными знаками 5.8 или 5.11, предназначены исключительно для маршрутных транспортных средств, таких как автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Водители частных автомобилей должны соблюдать эти требования, чтобы избежать штрафов и не создавать задержек для общественного транспорта.

Однако существуют исключения. Двигаться по полосе общественного транспорта разрешено водителям такси и велосипедистам. Также водителям разрешается заезжать на эти полосы для поворота направо или посадки или высадки пассажиров, но только в местах, где это разрешено разметкой (разрывы сплошной линии). Эти исключения помогают обеспечить удобство пассажиров и эффективную организацию дорожного движения.

За нарушение правил движения в полосе для общественного транспорта предусмотрены административные штрафы. Если водитель выезжает на полосу общественного транспорта с целью движения в ней, ему грозит штраф в размере 680 гривен. В отдельных случаях полиция может применить ч. 1 ст. 122 КУоАП и оштрафовать водителя на 340 гривен за нарушение требований дорожных знаков и разметки.

Полиция особенно внимательно следит за соблюдением правил на полосах для общественного транспорта в часы пик, когда движение на дорогах наиболее интенсивно. В Киеве патрули нередко контролируют такие полосы на ключевых транспортных артериях города, в частности, на мостах, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта и избежать задержек.

В некоторых случаях частным автомобилям разрешается движение по полосе общественного транспорта, но только в определенные часы, указанные на дорожных знаках. К примеру, это может быть разрешено в непечные часы, когда интенсивность движения уменьшается. Такая практика помогает обеспечить лучшую организацию движения и разгрузить дороги во время пиков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения карается серьезным штрафом. В зависимости от тяжести нарушения он может составлять от 17 до 51 тыс. грн.

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