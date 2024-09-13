Народного депутата ряда созывов подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах: известно имя. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов народному депутату нескольких созывов. В течение 2011-2018 годов он получил доход на более 387 млн ​​грн, но не уплатил с этих денег налог на доходы физических лиц и военный сбор на 71,4 млн грн. Имени депутата в ГБР называть не стали, однакр по информации источников OBOZ.UA, им является экс-регионал Владимир Макеенко.

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О подозрении Макеенку сообщили в самом ГБР. Отметив: указанный доход он получил за границей.

"Народный депутат Украины I, III-VII созывов, в прошлом – заместитель председателя фракции Партии регионов и глава КГМА (Киевская городская государственная администрация. – Ред.) – подозревается в уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание – до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Офисе генерального прокурора (ОГП) отметили: бывший народный избранник вопреки установленным законодательством ограничениям, создал за границей сеть компаний. Оформлены они были на него или подконтрольных ему лиц и ближайших родственников, однако фактическое управление их хозяйственной деятельностью осуществлял именно Макеенко.

"Эти компании среди прочего получали на банковские счета денежные средства сомнительного происхождения, которые перечислялись на счета экс-нардепа. В дальнейшем он распоряжался этими средствами по своему усмотрению, размещая их на условиях депозита", – рассказали в ОГП.

Кто такой Владимир Макеенко

Владимир Макеенко был народным депутатом Украины I, III-VII созывов. А также заместителем председателя фракции запрещенной Партии регионов.

Во время Революции Достоинства Макеенко голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. А кроме того, был председателем Киевской городской государственной администрации (с 25 января 2014 года по 7 марта 2014 года). Впрочем, 20 февраля на фоне побега Януковича вышел из Партии Регионов.

В 2017 Владимир Макеенко стал совладельцем телеканала "Тонис", который вскоре прекратил свое существование и был заменен на информационный телеканал "Прямий". Макеенко пробыл владельцем "Прямого" до 2021 года.

В 2023 году силовики провели обыски в доме Макеенко и в офисных помещениях, которые использует сам политик и связанные с ним лица. В ГБР сообщили, что проверяли причастность экснардепа к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 500 млн грн и уклонение от уплаты налогов в 2011-2014 годах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее подозрение объявили пятерым бывшим чиновникам из Днепропетровщины – в организации масштабной сделки с финансированием в дорожной сфере. В результате своих действий они нанесли госбюджету более 286 млн грн убытков. Одним из подозреваемых может быть экс-председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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