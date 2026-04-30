Нардепы получают по полмиллиона за неиспользованные отпуска: с 2026-го начали массово оформлять компенсации

В Украине более 30 народных депутатов в 2026-м получили денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. Наибольшая сумма составляет 745,1 тыс. грн (двумя траншами). В декларациях нардепов этого созыва впервые появились сообщения о существенных изменениях из-за компенсации неиспользованного отпуска.

Об этом говорится в опубликованных декларациях народных депутатов. Наибольшую компенсацию получил нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко. Ему двумя платежами заплатили 745,1 тыс. грн. OBOZ.UA обратился к Крейденко за комментарием, однако на момент публикации ответ не получил.

Кроме Крейденко, также компенсацию неиспользованного отпуска размером более полумиллиона гривен получили:

Сергей Минько (группа "Доверие") – 580,8 тыс. грн;

Андрей Клочко ("Слуга народа") – 547,9 тыс. грн;

Валерий Божик ("Слуга народа") – 527,7 тыс. грн;

Александр Юрченко ("Восстановление Украины") – 522,4 тыс. грн.

Еще несколько десятков нардепов получили компенсацию в размере от 279,2 тыс. грн. Наименьшая сумма – у Киры Рудик ("Голос"). Юрий Корявченков получил 371,1 тыс. грн.

Оплату труда нардепов могут изменить

Вероятно, такие размеры отпусков накапливались у народных депутатов годами. Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассказала OBOZ.UA: парламентарии сейчас в оплачиваемые отпуска ходить не имеют права.

"Это не жалоба, народные депутаты работали, работают и будут работать, потому что понимают ответственность. В то же время есть некоторые несправедливые вещи. Например, на фоне работы без отпусков Рада была единственным органом госвласти, который снизил себе оплату", – напоминает Третьякова.

Также она отметила, что уже зарегистрировала законопроект "О справедливой системе оплаты труда", где есть ранжирование всех оплат в государственном секторе. "Документом предусмотрена справедливая оплата и для военных – и коэффициент до трех во время войны. А для того, чтобы был сторонний оценщик, законопроект предусматривает создание органа при Председателе ВРУ, который должен оценивать уровень оплаты труда для народных депутатов и отчитываться обществу о результатах", – рассказала Третьякова.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что народные депутаты втрое увеличили себе компенсацию расходов на депутатскую деятельность – с одной до трех зарплат в месяц. Если в 2025-м парламентарий получал 60-70 тыс. грн на "деятельность", то с 2026 года эта цифра достигла около 200 тыс. грн. И хотя эта выплата не является зарплатой, ее использование никак не контролируется. Кто-то действительно может тратить ее на депутатскую деятельность, а кто-то – оставлять на личные расходы.

