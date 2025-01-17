Нардепу грозит тюрьма за организацию коррупционной схемы на "Укрзалізниці": имя и детали

Действующий народный депутат стал организатором коррупционной схемы по закупке кабелей для "Укрзалізниці". В настоящее время ему, а также другим участникам сообщили о подозрении. Среди прочего, нардепу грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Вероятно, речь идет о внефракционном депутате, члене Комитета по транспорту и инфраструктуре, сопредседателя депутатской группы "За будущее" Викторе Бондаре.

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Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Отмечается: схема принесла "Укрзалізниці" убытков на более 140 млн грн. В то же время, имени нардепа правоохранители не называют. Однако по данным журналиста Олега Новикова и некоторых СМИ, подозреваемым является именно Бондар.

"НАБУ и САП считают народного депутата Виктора Бондаря соорганизатором хищений на АО "Укрзалізниця". Вместе с ним другим соорганизатором, по мнению следствия, является столичный предприниматель Владимир Котляр. Также по этому делу подозревается бывший первый заместитель начальника филиала "Центр обеспечения производства" УЗ Алексей Онисимюк (является подозреваемым/обвиняемым еще в двух делах)... В общей сложности 8 подозреваемых", – сообщил Новиков.

"Установлено, что народный депутат, используя свое влияние, создал препятствия в деятельности предпринимателя для привлечения его в реализацию противоправной схемы. В дальнейшем, заручившись поддержкой, нардеп совместно с предпринимателем разработал преступную схему завладения средствами АО "Укрзалізниці" при поставке продукции по завышенным ценам", – говорится в сообщении НАБУ.

При этом подчеркивается: для реализации схемы сообщники вступили в сговор с членами другой организованной группы. В ее состав входили:

должностное лицо "Укрзалізниці";

лица, осуществлявшие неформальный контроль деятельности компании и за деньги помогавшие, в частности, обеспечивать победу подконтрольных предпринимателю компаний в закупках "Укрзалізниці".

"Применив разные схемы по увеличению стоимости продукции, злоумышленники реализовали ее "Укрзалізниці" по ценам, значительно выше рыночных, что нанесло Укрзалізниці убытков на сумму более 140 млн грн. ... Подозреваемый нардеп использовал для решения вопросов свой статус и связи, а также получал теневые дивиденды от реализации преступной схемы", – рассказали правоохранители.

Кто такой Виктор Бондар

Бондар – хорошо известная фигура в украинской политике. Еще с 2000 по 2005 год он работал в Секретариате Кабинета министров, занимал должности руководителя центра информационных ресурсов департамента внутренней политики, заместителя директора департамента по связям с Верховной Радой Украины, начальника управления стратегии развития информационных ресурсов и технологий Секретариата Кабинета министров. До этого работал юридическим советником, а также на различных руководящих должностях в коммерческих предприятиях.

В 2005-2006 годах был министром транспорта и связи Украины. С 2000 по 2005 год работал в Секретариате Кабинета Министров Украины. В 2006 году политик перешел в Секретариат президента, где до 2007 был заместителем председателя (на то время Виктора Балоги).

В 2007-2010 годах был главой Днепропетровской области. С сентября 2007 года занимал должностьи.о. председателя Днепропетровской облгосадминистрации, а в 2008-2009 годах был заместителем лидера партии "Единый центр", инициатива создания которой принадлежала главе администрации президента Ющенко – тому же Виктору Балоге.

С 2010 по 2011 год Бондар занимал должность заместителя председателя Государственной таможенной службы коммуниста Игоря Калетника. С 2011 по 2012 год Бондар был руководителем организационно-распорядительного департамента Гостаможслужбы.

В 2012 году избирался депутатом Верховной Рады 7-го созыва как самовыдвиженец по округу № 191(Хмельницкая область), вошел в состав фракции "Партии Регионов". В 2014 году вышел из фракции и с другими депутатами основал парламентскую группу "Суверенная Европейская Украина".

В 2014 году избран народным депутатом в ВР 8-го созыва по тому же округу. Был членом Комитета Верховной Рады по Регламенту и организации работы ВРУ. С 2015 года – председатель партии "Возрождение". С 2017 года сопредседатель депутатской группы в Верховной Раде "Партия "Возрождение".

В 2019 году был избран в Верховную Раду 9-го созыва был избран как беспартийный самовыдвиженец по 191 округу (Хмельницкая область). Сопредседатель депутатской группы "За будущее". Член Комитета по транспорту и инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАПК внесло действующего народного депутата в Реестр коррупционеров. До этого же суд признал, что он действовал в условиях реального конфликта интересов.

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