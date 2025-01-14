Бывший нардеп из "слуг" попал в Реестр коррупционеров: за что внесли в позорный список

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло действующего народного депутата в Реестр коррупционеров. Ранее суд признал, что он действовал в условиях реального конфликта интересов.

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Как сообщили в НАПК, основанием для внесения в реестр стало решение Киевского апелляционного суда, который отказал в удовлетворении апелляционной жалобы должностного лица на решение Печерского районного суда города Киева. В марте 2024 года этот же суд признал нардепа виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП "Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".

В агентстве не назвали фамилию нардепа, но описанию соответствует исключенный из "Слуги народа" Александр Дубинский. К тому же его фамилия уже появилась на сайте Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

В чем обвиняют Александра Дубинского

Как утверждают в Государственном бюро расследований (ГБР), будучи подозреваемым в уголовном производстве, в августе 2023 года Дубинский использовал свои полномочия, направив депутатские обращения в Министерство здравоохранения и ДБР с целью получения информации, касающейся его личных интересов и не имеющей никакого отношения к депутатской деятельности.

Суд признал Дубинского виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) и назначил ему наказание в виде штрафа.

Кроме того, 13 ноября 2024 г. в Службе безопасности Украины и ДБР заявили, что собрали доказательства того, что Дубинский вел информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Парламентарию сообщили о подозрении в госизмене.

Также его подозревают в отмывании денег и уконении от налогов. В рамках расследования были арестованы 15 автомобилей, 21 квартира и другие объекты недвижимости, принадлежащие его матери и бывшей жене.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что недавно ДБР направило в суд обвинительный акт по делу Дубинского и его бывшего помощника, обвиняемых в организации незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины, преступную в ноябре 2023 года.

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