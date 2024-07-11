НАПК обнаружило у депутата от запрещенной партии незаконного состояния на 70 млн грн: как он его объяснил

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело мониторинг в отношении одного из народных депутатов на основании обращения Bihus.Info, журналисты которого ранее провели собственное расследование. Речь идет о нардепе Игоре Кисильеве от запрещенной ОПЗЖ – НАПК выявило признаки его незаконного обогащения более чем на 70 млн грн.

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Об этом сообщили на сайте НАПК. Там отметили, что мониторинг был начат после обращения по поводу несоответствия уровня жизни депутата, членов его семьи и близких ему лиц полученным доходам.

В результате были выявлены признаки коррупционного уголовного преступления. НАПК не установило законных источников происхождения средств, за которые были приобретены квартира и транспортное средство почти за 65 млн грн и более 5,5 млн грн соответственно, принадлежащие близким родственникам чиновника.

Речь идет о квартире в элитном жилом комплексе Diamond Hill площадью 360 кв.м в центре столицы, которую в 2021 году приобрела теща за 5,5 млн грн. НАПК нашло доказательства существенного занижения стоимости жилья – реальная рыночная стоимость жилья тогда составляла около 65 млн грн.

Кроме того, была обнаружена попытка скрыть реальную стоимость квартиры из-за внесения недостоверных параметров в документы, в частности, речь идет об указании ее расположения в общежитии периферийной зоны Киева.

"По просьбе НАПК объяснить источники происхождения средств нардеп сообщил, что не знал о покупке тещей квартиры и добавил ее письменные объяснения. Она указала источниками происхождения средств собственные сбережения, а также сбережения ее мужа и дочерей. Однако было установлено, что доходов, полученные всеми ими из законных источников было недостаточно для покупки дорогой недвижимости", – говорится в сообщении.

Между тем жена Кисилева приобрела автомобиль Mercedes-Benz S350L, реальная стоимость которого почти втрое превышает указанную в договоре купли-продажи.

В НАПК отметили, что обоснованный вывод относительно народного депутата с выявленными признаками уголовного коррупционного правонарушения они направили в Офис генерального прокурора. Уже там должны определить подследственность и решить вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшего заместителя генерального прокурора Украины разоблачили в незаконном обогащении почти на 29 млн грн. Люксовые авто и недвижимость экс-чиновник оформлял на других людей, чтобы скрыть нелегальные доходы. Вероятно, речь идет о недавно уволенном после коррупционного скандала Дмитрии Вербицком.

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