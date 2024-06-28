Налоговая получит данные о банковских счетах украинцев за границей: что необходимо знать

Украинские налоговики получат доступ к информации о состоянии банковских счетов украинских резидентов за границей. Это стало возможным благодаря одобрению Отчета о зрелости системы управления информационной безопасностью в Украине.

Видео дня

Такое решение было принято Глобальным форумом ОЭСР, сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС). Особое внимание в отчете было уделено процессам обмена информацией, защиты конфиденциальности, управления рисками, вопросам логического и физического контроля доступа, подходов к обеспечению кибербезопасности.

Какую информацию получит налоговая

Одобрение отчета позволит ввести в Украине международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS и отчетами в разрезе стран (CbC Reports). Это необходимая предпосылка для вступления в силу соответствующих международных многосторонних соглашений, к которым ГНС присоединилась в 2022 году.

Решение ОЭСР предоставит ГНС доступ к информации о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также другой финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемам доходов, видам деятельности, численности работающих и многое другое.

Это будет способствовать более эффективному контролю за соблюдением налогового законодательства и обеспечит прозрачность финансовых операций украинцев за рубежом.

Что это за система?

Система автоматического обмена финансовой информацией объединяет 115 стран, включая все государства-члены Европейского Союза. Первый подобный обмен состоится осенью 2024 года.

Следует отметить, что имплементация международных стандартов по прозрачности и обмену информацией – часть внутригосударственных программ правительства. Кроме того, это еще одно из обязательств Украины как кандидата на вступление в ЕС и участника Глобального форума ОЭСР.

Также OBOZ.UA сообщал, что ГНС готовит повышение основных налоговых ставок. Речь идет о повышении НДС и НДФЛ. Это может произойти уже в июле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!